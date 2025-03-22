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陸客團來台沒望？陸委會主委：對岸說斷就斷成「養套殺」工具

聯合報／ 記者王思慧李承穎／連線即時報導
民進黨今天在花蓮辦「人民是頭家」政策宣講，陸委會主委邱垂正首度下鄉。記者王思慧／攝影
民進黨今天在花蓮辦「人民是頭家」政策宣講，陸委會主委邱垂正首度下鄉。記者王思慧／攝影

民進黨今天在花蓮辦「人民是頭家」政策宣講，陸委會主委邱垂正宣講時，不僅稱中共是嚴重敵對的境外勢力，談到陸客來台還表示，若對岸一但沒善意，就會統戰操作，將陸客來台當成要脅台灣的「養套殺」工具。

花蓮旅遊業者日前紛紛期盼陸客來台，活絡震後觀光活水，但邱垂正今在花蓮宣講時說，花蓮是台灣最美麗後花園，希望國際觀光客能來，包括中國大陸、港澳的觀光客，但是陸客來台要比較多耐心，不能操之過急，因現在軍機艦擾台，懲獨22條等兩岸環境已經不一樣了。

邱垂正說，陸客來台並不是與業者努力、消費者選擇有關，完全掌握在中共官方手上，可以操控、調整觀光客客源 ，就像水龍頭說斷就斷、說關就關，一旦對我們沒善意，就會統戰操作，要脅台灣，成了「養套殺」工具，非常嚴重。

邱垂正說，面對陸客來台要做好安全防護，不能像過去一樣說停就停，否則人們投資會血本無歸，也不要像過去「一條龍」，業者若沒跟陸方關係很好的話，也看得到吃不到，且存在低價傾銷，很多團體服務品質不好，連來台陸客都說起得比雞早，吃得比豬差，業者稱賺不到錢，只賺到疲勞和垃圾。

邱垂正說，觀光小兩會幫大家把關，讓國人有保障，維持旅遊安全品質穩定度和公平性，都能夠溝通協商完再讓陸客來台，兩岸觀光才會正常健康永續。

罷免

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