陸委會首下鄉！邱垂正：傅崐萁赴港未獲授權 協商即違法

民進黨今天在花蓮辦「人民是頭家」政策宣講，陸委會主委邱垂正首度下鄉，他表示，中共政權現在世界上唯一對台灣有嚴重敵對的境外勢力，消滅中華民國、併吞台灣，一直是中共政權對台政策最後目標，國人赴陸要到陸委會動態系統登入，以策安全。

民進黨政策宣講列車到花蓮，被視為劍指在地立委、國民黨立法院黨團總召傅崐萁。罷傅團體在現場擺攤，主持人、民進黨立委王義川也大喊「大罷免、大成功」，還說「陸委會主委要跟大家說花蓮有多少共匪，花蓮人要不要反共？」

邱垂正表示，傅崐萁率團到中國大陸參訪，有些隱密地方正在查有無違法，但他有次到香港說代表台灣中央政府，我們就嚇一跳；「你沒有我們（陸委會）授權，就無權代表台灣中央政府，跟對岸協商就是違法。」

邱垂正說，這是陸委會第一次下鄉，陸委會就是守護中華民國台灣主權，堅定維護兩岸關係和平穩定現狀，不斷釋出善意，從橄欖枝到橄欖樹都送了，但中共政權現在是世界上唯一對台灣有嚴重敵對的境外勢力，消滅中華民國、併吞台灣，一直是中共政權對台政策最後目標。

邱垂正說，這幾年不斷文攻武嚇，滲透統戰，極限施壓，步步進逼，這就是為何賴清德總統要提出5大國安威脅 、17項因應策略，反制中國嚴重威脅，來凝聚國人意志反對中國併吞台灣。

他舉例，疫情前1架解放軍軍機都沒飛過海峽中線，現在成為已經日常，去年有5千架中共軍機威脅，3千架飛躍海峽中線 ，2500艘軍艦威嚇，金門以前是第一線，但花蓮現在變成最前線，花蓮漁民、水上遊憩業者最能感受現狀被改變。

他說，還有懲罰獨22條惡法，只要不支持中共統一政策，就祭出極權國家做的違反人權措施，比如終身追訴，無遠弗屆的境外管轄，他可以判處死刑，抓不到你可以缺席審判、沒收財產，列為懲獨對象還會連累家人，嚴重妨礙兩岸正常交流，激起兩岸對立，對兩岸關係帶來負面影響。