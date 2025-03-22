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籲全民團結挺罷免 作家李喬：如需要犧牲我願第一個

中央社／ 台北22日電

多個民團今天舉行「反共護台灣」記者會，作家李喬表示，國民黨有一些政治人物和中共站在一起，他為了台灣必須要站出來，保護台灣也是保護自己與後代，如果有需要為台灣犧牲，「我願意第一個」。

花蓮微光、台灣勵志協會、公民志工團隊今天下午在台大校友會館共同主辦「罷傅愛花蓮、反共護台灣」記者會，邀請作家李喬、聯電創辦人曹興誠、花蓮退休教師葉春蓮，中研院院士廖運範、林明璋等人出席。

以「寒夜三部曲」聞名的國家文藝獎得主、高齡90歲作家李喬致詞時說，今天的來賓許多都是老師，這是正義之師、全國性的活動，台灣人很自愛，面對不可以鄉愿的敵人，台灣人應該站出來，「我們應該站起來跟他反抗」。

李喬指出，他26歲寫文章、寫到86歲寫完了，教書教到退休，現在還活著，大罷免是給台灣一個機會，如果台灣需要的話，「隨時我願意走到前面，如果要用身體犧牲為台灣的話，我願意第一個！」

特地從花蓮北上的花崗國中退休生物老師「葉霸」葉春蓮致詞時表示，她自己真心對待學生，愛很久都不會忘記，更不會改變，但是國民黨立委傅崐萁對花蓮的危害，幾乎是糟蹋、欺負花蓮鄉親；現在她終於了解，為何傅崐萁擔任花蓮縣長及立委時，花蓮縣文化中心的表演多是中國各省市的表演團體。

葉春蓮說，國民黨讓傅崐萁擔任國民黨立法院黨團總召，在立法院推動的議案讓人民越看越憤怒、越看越生氣；她最後表示，「我們現在清理花蓮，把花蓮清乾淨了，各位一定要來！」

談及此次大罷免性質，曹興誠說明，以反共、清除內奸為主軸，國民黨想將罷免定調為藍綠對決，但現在罷免團體沒有一個是民進黨的，大罷免運動不只是民進黨支持者應該出來，國民黨支持者也有義務參與。

曹興誠指出，大家要反思為何選出通匪的立委，希望大罷免結束後，人民不要再分藍綠，都是要「抗共保台」，無論藍綠都要對台灣、對國家忠誠。

罷免

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