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抵制苗栗藍軍動員反罷免 罷免團體街頭串聯二階連署

聯合報／ 記者吳傑沐胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗罷免團體志工今天分別在頭份、通霄及苑裡等市場內進行連署，爭取能突破二階連署門檻。圖／苗栗國立委聯合罷免連線提供
苗栗罷免團體志工今天分別在頭份、通霄及苑裡等市場內進行連署，爭取能突破二階連署門檻。圖／苗栗國立委聯合罷免連線提供

針對國民黨今天動員18鄉鎮舉辦反罷免誓師大會，苗栗國立委聯合罷免連線則發聲抵制，並以「愛」為號召，兵分多路深入市場與社區，向民眾說明罷免行動的初衷，讓大家勇敢站出來，共同突破二階連署門檻。

罷免團隊指出，國民黨今日的動員，試圖將正當的公民罷免行動貼上「惡罷」標籤，同時也未回應民意對藍白立委表現的不滿，反而試圖用政治動作掩蓋事實，將公民行動污名化，更找來爭議人物徐巧芯及吳宗憲等人，找仇恨值極高的人來苗栗，有如請鬼拿藥單，說明會整場持續與中國相互唱和，操弄藍綠仇恨，只看到國民黨的傲慢。

罷免團隊表示，這場行動的核心價值並非仇恨，而是希望能透過民主機制，讓人民的聲音被聽見，更笑指徐巧芯及苗栗兩位委員都已呼籲選民要出來投票，團隊也更加相信二階一定過關。

罷免志工今天分別在頭份、通霄及苑裡等市場內進行連署，有許多志工是母親身份，以行動表達對苗栗未來的關心；她們相信，愛與勇氣能戰勝恐懼與威嚇，這不是政治鬥爭，而是苗栗人對未來的期待。

團隊最後強調，雖然各站點民眾詢問度高漲，連署收集數量已是一階同期數倍，但因二階目標門檻較高，仍還需持續努力，並預告接下來兩周，罷團將辦理大型連署活動與發動更多快閃活動，以積極行動接觸更多鄉親，第一線爭取鄉親認同及支持。

苗栗罷免團體志工今天分別在頭份、通霄及苑裡等市場內進行連署，爭取能突破二階連署門檻。圖／苗栗國立委聯合罷免連線提供
苗栗罷免團體志工今天分別在頭份、通霄及苑裡等市場內進行連署，爭取能突破二階連署門檻。圖／苗栗國立委聯合罷免連線提供

罷免

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