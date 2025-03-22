快訊

2度獲米其林餐盤推薦 王品旗下頂級牛排THE WANG營運5年熄燈

55歲林煒與6年女友甜蜜遊歐15天 被疑登記反應曝光

經典賽／曾豪駒接教頭要先與樂天溝通 蔡其昌：不想情勒

民進黨花蓮宣講湧千人劍指罷傅 前投手陳義信也來助陣

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民進黨啟動「人民是頭家」下鄉宣講活動，今天前進花蓮，現場聚集約4千人。記者王思慧／攝影
民進黨啟動「人民是頭家」下鄉宣講活動，今天前進花蓮，現場聚集約4千人。記者王思慧／攝影

民進黨啟動「人民是頭家」下鄉宣講活動，今天前進花蓮，由行政院長卓榮泰、祕書長林右昌領軍，要大家罷免國民黨立法院總召傅崐萁。下午「罷傅」團體微光花蓮連擺兩個攤位，接受許多鄉親填寫連署書，現場聚集約4千人。中華職棒兄弟象隊前投手陳義信也來助陣，高喊不要「窮花蓮、富崐萁」。

今天宣講活動現場吸引許多綠營支持者，很多人自製標語「一群草包立委」、「罷免若輸了 台灣人鼻子會被藍白紅牽著走」等，還有人把寵物狗貼上罷傅標語。

許多民進黨黨公職現身，協助民眾填寫罷免書；網紅四叉貓很早現身開直播，網紅八炯也來參與，吸引許多粉絲拍照留念。同時出現疑似花蓮市華爾街住民，手持標語牌子，希望能有地震險理賠，並公平、從寬。

陳義信是出生花蓮縣的阿美族原住民，曾經效力於中華職棒兄弟象隊，守備位置為投手，綽號「假日飛刀手」。他今天「先發」上台宣講，登高一呼身為花蓮人，應該要趕快罷免傅崐萁。許多民眾揮舞旗幟跟牌子，支持罷傅。

民進黨宣講活動上，出現疑似是花蓮市華爾街住民，手持標語牌子，希望能有地震險理賠，並公平、從寬。記者王思慧／攝影
民進黨宣講活動上，出現疑似是花蓮市華爾街住民，手持標語牌子，希望能有地震險理賠，並公平、從寬。記者王思慧／攝影
民進黨在花蓮舉辦「人民是頭家」下鄉宣講活動，「罷傅」團體微光花蓮連擺兩個攤位，接受許多鄉親填寫連署書，現場聚集約4千人。記者王思慧／攝影
民進黨在花蓮舉辦「人民是頭家」下鄉宣講活動，「罷傅」團體微光花蓮連擺兩個攤位，接受許多鄉親填寫連署書，現場聚集約4千人。記者王思慧／攝影
中華職棒兄弟象隊前投手陳義信助陣，高喊不要「窮花蓮、富崐萁」。記者王思慧／攝影
中華職棒兄弟象隊前投手陳義信助陣，高喊不要「窮花蓮、富崐萁」。記者王思慧／攝影
今天宣講活動現場吸引許多綠營支持者，很多人自製標語。記者王思慧／攝影
今天宣講活動現場吸引許多綠營支持者，很多人自製標語。記者王思慧／攝影

罷免

延伸閱讀

被傅崐萁問「當祖母了嗎？」 主計長宣講活動再稱「我單身」

陸委會也來罷免傅崐萁？ 林右昌：讓邱垂正說明赴中後的爭議法案

民進黨「人民是頭家」明到賴清德本命區 全力助攻大罷免

總統府依法明將公布財劃法 傅崐萁：大罷免成功民進黨修回來

相關新聞

廖偉翔呼籲投下反罷免一票 「不然柯建銘會當立法院長」

反罷免團體今天在國民黨台中市黨部舉辦「反惡罷平安法會」宣講，藍委羅智強、謝龍介、廖偉翔，以及民眾黨前立委蔡壁如都到場宣講...

陸委會也來罷免傅崐萁？ 林右昌：讓邱垂正說明赴中後的爭議法案

大罷免潮延燒，民進黨今在花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，劍指國民黨立法院總召傅崐萁意味濃厚。民進黨秘書長林右昌表示，辦在...

柯文哲出庭嗆檢「不要臉」蔡壁如：沒有被關傻

台灣民眾黨創辦人柯文哲遭北檢起訴貪汙，昨天首次出庭，當場嗆檢方「不要臉」、「恨死檢察官」。民眾黨前立法委員蔡壁如今天出席...

全台大罷免 彰化罷團大團結聯合大會明在溪湖宣講

全台「大罷免」彰化縣罷團明將在溪湖鎮奉天宮舉行聯合大會，定調為「反共保台大團結」，預計邀請曹興誠、廖筱君等人到場演講；罷...

民進黨花蓮宣講 林右昌批傅崐萁是台灣的亂源

民進黨啟動「人民是頭家」下鄉宣講活動，今天下午前進花蓮，要花蓮人罷免國民黨立法院總召傅崐萁，現場吸引4千人參與。民進黨秘...

藍軍全台反惡罷誓師大會 朱立倫批民進黨像詐騙集團

藍軍全台反惡罷誓師大會首場活動，今天下午在苗栗市中正堂登場，國民黨主席朱立倫最後到場開講；他強調，民進黨一黨獨裁想集權又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。