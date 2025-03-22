民進黨花蓮宣講湧千人劍指罷傅 前投手陳義信也來助陣

民進黨啟動「人民是頭家」下鄉宣講活動，今天前進花蓮，由行政院長卓榮泰、祕書長林右昌領軍，要大家罷免國民黨立法院總召傅崐萁。下午「罷傅」團體微光花蓮連擺兩個攤位，接受許多鄉親填寫連署書，現場聚集約4千人。中華職棒兄弟象隊前投手陳義信也來助陣，高喊不要「窮花蓮、富崐萁」。

今天宣講活動現場吸引許多綠營支持者，很多人自製標語「一群草包立委」、「罷免若輸了 台灣人鼻子會被藍白紅牽著走」等，還有人把寵物狗貼上罷傅標語。

許多民進黨黨公職現身，協助民眾填寫罷免書；網紅四叉貓很早現身開直播，網紅八炯也來參與，吸引許多粉絲拍照留念。同時出現疑似花蓮市華爾街住民，手持標語牌子，希望能有地震險理賠，並公平、從寬。