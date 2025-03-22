藍軍苗栗反惡罷誓師大會 苗栗兩立委批綠軍走向戒嚴
國民黨全台反惡罷誓師大會首場活動，今天下午在苗栗市中正堂登場，苗栗縣議會正副議長李文斌、張淑芬也帶領十餘位黨籍議員站台；李文斌請託大家回去後總動員，一個告訴一個反罷免的原因，投反對罷免，保住陳超明及邱鎮軍這兩位好立委、縣府的好幫手。
大會一開始，由立委謝龍介、徐巧芯首先登場開講。謝龍介說，這次總預算通過2兆9千多億，比去年多1千多億，民進黨說這樣沒辦法做，這要怎麼辦？「要叫他下台啦！」大膽一點，民進黨要輸贏，那就總統、立委乾脆一起重選。他說，苗栗是指標，這是全台第一場，若苗栗也產生破口，那35位立委完了。
徐巧芯強調，史上最高的總預算3兆1被刪到2兆9，沒有很多啊！你預算浮編被刪相對也會多，立委的天職是審預算、提法案，刪、凍預算看守民眾的荷包，只要是合法合理，何錯之有？浮編的預算就是要刪除，不要亂用人民的納稅錢。
苗栗兩席的立委陳超明說，台灣得之不易的民主，後天就準備戒嚴，下一代就準備要上戰場，所以這一場不是單純的反罷免，是為台灣的民主之爭。
立委邱鎮軍也說，碰到現在的執政黨，這一次的大罷免就是一個幌子，它的目的就是要讓藍軍的立委有壓力、自顧不暇，無法專心的監督他們。他痛批，執政黨最近拋出陸配議題後，又繼續拋出演藝人員的言論自由限制、宮廟往返對岸的限制，現在又推出軍事審判法，恢復軍事法庭，就是要一步一步走向戒嚴，走向專制獨裁。
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