被傅崐萁問「當祖母了嗎？」 主計長宣講活動再稱「我單身」
立法院12日針對財政收支劃分法質詢，國民黨團總召傅崐萁問主計總處主計長陳淑姿，「您當了母親，當了祖母了嗎？」陳則表示，「沒有，我單身」，讓傅崐萁連忙道歉。陳淑姿今天參與「人民是頭家」宣講，她一上台就說，自己單身，全心投入服務大眾。
民進黨啟動「人民是頭家」下鄉宣講活動，今天前進花蓮，由行政院長卓榮泰、祕書長林右昌領軍，要大家罷免國民黨立法院總召傅崐萁，現場聚集約2千人參與。在陳淑姿上台前，特別播放傅崐萁「問祖母說」，喚起台下群眾記憶。
主計長陳淑姿表示，自己一直以來都是單身，父母都不在了，全心全意投入服務公眾；此話一出，台下拍手掌聲叫好。
陳淑姿說明財劃法修正的情形，她說，財劃法修正後窒礙難行，一般性的補助不能減少，財政減少4.3％，補助地方則有6%；通過計畫型補助幫助地方，中央補助地方已經提升至1兆，財政有改善，不必再修正財劃法。
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