全台大罷免 彰化罷團大團結聯合大會明在溪湖宣講

全台「大罷免」彰化縣罷團明將在溪湖鎮奉天宮舉行聯合大會，定調為「反共保台大團結」，預計邀請曹興誠、廖筱君等人到場演講；罷團今強調，團結宣講源自對台灣的愛、對自由民眾的堅持，並非出於仇恨。

彰化縣立法委員政治版塊綠大於藍，4名區域立委僅第三選區謝衣鳯是國民黨籍，南彰化有民眾成立罷團號召連署，已通過一階，為凝聚力量將舉辦「反共保台大團結」聯合大會，宣布「為台灣的民主自由奮戰」，遏止國、民兩黨在立法院「惡行」守護國家安全。

彰化第三選區罷免立法委員謝衣鳯公民團體今強調，這場行動不是出自「仇恨」而是源於對台灣的愛，對自由民主的堅持，對下一代的責任，過去一年國民黨與民眾黨的立法院黨團在傅崐萁與黃國昌主導下，「奉承中共的意旨以癱瘓政府、阻撓國政的方式，複製香港立法局的惡行，意圖讓中共在不費一兵一卒的情況下吞併台灣。」唯有透過團結行動，徹底制衡立法院內的亂象，才能確保台灣的長治久安。

罷團表示，「反共保台，救我們的國家！」這場行動不只是彰化第三選區戰役，更是全體台灣人的共同責任，第三選區罷免立法委員謝衣鳯的行動正進入關鍵第二階段，罷團號召各界民眾踴躍參加明下午大會。

彰化泛藍人士指出，泛綠及側翼無法接受在立法院淪為少數黨，不能「想通過什麼法案，就通過什麼法案。」去年開始動員罷免，今年本屆立委任滿一年就積極大動員，目標拿回立法院多數席次能朝野聯手碾壓在野和民眾的聲音，根本與「反共保台」無關，相信人民是理性的。

立委謝衣鳯陣營不願隨罷團起舞，對罷團舉辦活動不作回應。