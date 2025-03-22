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陸委會也來罷免傅崐萁？ 林右昌：讓邱垂正說明赴中後的爭議法案

聯合報／ 記者林佳彣王思慧／花蓮即時報導
民進黨今在花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，民進黨秘書長林右昌受訪。記者王思慧／攝影
民進黨今在花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，民進黨秘書長林右昌受訪。記者王思慧／攝影

罷免潮延燒，民進黨今在花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，劍指國民黨立法院總召傅崐萁意味濃厚。民進黨秘書長林右昌表示，辦在花蓮是要讓花蓮民眾知道，他們所選的立委帶給台灣民主社會多大的危害。

「人民是頭家」政策宣講第3場選在花蓮，且是非六都第1場。林右昌表示，從去年濫權、擴權、違憲法案，都是國民黨團總召傅崐萁在主導，今天辦在花蓮也有特殊意義，希望能夠讓所有花蓮民眾知道，他們所選出來的立法委員帶給台灣民主社會多大的危害，這是所有公民的責任，大家都要認清、都要有行動站出來。

至於今日宣講的行政團隊包含主計長陳淑姿、陸委會主委邱垂正，是否是為傅崐萁量身打造的名單？林右昌說，行政院會安排相關政務官出席講演，日前立法院答詢時，陳淑姿講得非常清楚且一一駁斥，今天有必要來講給所有花蓮民眾聽，而傅崐萁幾次去中國回來之後，就把整個立法院搞得非常亂，也推出非常多爭議法案，由邱垂正現身說法，可讓大家更清楚了解。

罷免

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