反罷免 藍委羅智強：出來投「不同意」就是罷免賴清德

全台大罷免升溫，台中8席藍綠立委全陷入罷免風暴，藍白合「惡罷退散平安法會」直播宣講今登場，藍委羅智強說，有哪個國家搜索在野黨黨部？太過份了！現場民眾喊「罷免賴清德」，羅智強說，出來投「不同意」，就是罷免賴清德。

「惡罷退散志工團」由民眾黨蔡壁如擔任團長，與歷史哥、鄭麗文共同組成，首場「惡罷退散平安法會」直播宣講今天下午在國民黨台中市黨部舉辦，力挺廖偉翔，藍委羅智強、謝龍介到場宣講，吸引民眾到場聆聽，擠爆會場。

羅智強說，太過份了！出來投「不同意」，就是罷免賴清德，台灣人怎麼辦？出來投不同意。有哪個國家搜索在野黨黨部？太過份了，去年民眾黨被迫害，重創民眾黨，未來就可能血洗國民黨，辦藍不辦綠，太過份了！

羅智強指出，綠把所有力量拿來清算在野黨，何欣純說，留學生因為刪預算案發不出獎學金，結果被打臉，可不可惡？他今天就是抱持最大憤怒來此，他是來挺廖偉翔，廖推動各項法案大家有目共睹，廖只做一年就被罷免，呼籲大家出來投不同意。