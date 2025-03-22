廖偉翔呼籲投下反罷免一票 「不然柯建銘會當立法院長」

反罷免團體今天在國民黨台中市黨部舉辦「反惡罷平安法會」宣講，藍委羅智強、謝龍介、廖偉翔，以及民眾黨前立委蔡壁如都到場宣講。廖偉翔作為罷團重點瞄準的罷免對象，直呼大家要站出來投下不同意票，否則「會看到柯建銘成為立法院長」。

廖偉翔先解釋，2越新光三越氣爆案發生時，他在現場直播2分鐘呼籲民眾不要靠近，被側翼抹黑成「整場直播、干擾救災」；然而當市長盧秀燕第一時間坐鎮市府指揮，又被側翼說「無心救災」，在現場或不在現場都被抹黑，這就是民進黨側翼的救災政治學。

廖偉翔說，這就是民進黨的政治學，過去綠營要修財劃法、要修揭弊者保護法、要國會改革，通通丟在路上，永遠不會到終點；但這次國民黨一口氣把這些福國利民的法案推到終點，民進黨很緊張，不知道以後怎麼混下去，才要發起大罷免。

廖偉翔批評，今年中央總預算歷史最高，刪完預算仍是史上最高，行政院卻說不能執政，就是在情緒勒索人民，是政治詐騙；至於財劃法，賴清德總統過去就主張要修，這次在野黨立委同心協力通過，未來台中市每年多出262億元建設。