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反惡罷苗栗誓師大會 鍾東錦聲援：支持立委刪預算

聯合報／ 記者吳傑沐 胡蓬生／苗栗即時報導
鍾東錦表示，刪預算是民意代表的天職，如果立法委員不能刪預算，那要如何幫國家把關。記者吳傑沐／攝影
鍾東錦表示，刪預算是民意代表的天職，如果立法委員不能刪預算，那要如何幫國家把關。記者吳傑沐／攝影

國民黨全台反惡罷誓師大會首場活動，今天下午在苗栗市中正堂登場，地方動員積極，現場座無虛席，無黨籍苗栗縣長鍾東錦也到場聲援，並表示刪預算是民意代表的天職，如果立法委員不能刪預算，那要如何幫國家把關。

一向以國民黨大兵自居的鍾東錦，入場前針對媒體詢問對國民黨有何建議？他認為，現在國民黨可說是兩面作戰，一方面要應付大罷免，又碰到黨主席中常委的改選，大罷免的時間不是國民黨可以作主，但改選的時間可以做更恰當的調整，先把重要的事情解決了，放鬆心情以後再做領導的選舉。

鍾東錦表示，在大罷免一開始他就辭去苗栗縣選委會主委，就是要支持縣籍兩席優秀的立委，最主要包括財政收支劃分法，這是他們的政見，他也大力支持，只有財劃法的實施才能解救苗栗的財政危機，尤其苗栗是唯一被中央控管財政的縣市，這案子對苗栗很重要。

他表示，民意代表刪預算是天職，如果立法委員不能刪預算，那要立委如何幫國家把關？他百思不解的是，現在中央對地方的補助款幾乎全面暫停，這點讓人很心痛，變成國家的運作停擺了一半，縣款部份自己可以先支應，但像有些橋梁危機等會牽涉人命安全的，希望中央能盡快回復縣府，好讓他們能依法行政。

罷免

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