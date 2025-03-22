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柯文哲出庭嗆檢「不要臉」蔡壁如：沒有被關傻

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民眾黨前立委蔡壁如談起前黨主席柯文哲首次開庭的表現，欣慰的說「這就是我認識的柯文哲醫師」。記者陳敬丰／攝影
民眾黨前立委蔡壁如談起前黨主席柯文哲首次開庭的表現，欣慰的說「這就是我認識的柯文哲醫師」。記者陳敬丰／攝影

台灣民眾黨創辦人柯文哲遭北檢起訴貪汙，昨天首次出庭，當場嗆檢方「不要臉」、「恨死檢察官」。民眾黨前立法委員蔡壁如今天出席「反惡罷平安法會」，談及柯第一次出庭的表現，欣慰的說「這就是我認識的柯文哲本色」，心智非常強大，沒有被關傻。

蔡壁如說，昨天看到柯文哲出庭，她認為展現出了「柯文哲醫師」的本色；從台大醫院共事以來，她認識柯20多年，這就是柯文哲的風格，雖然被羈押禁見將近7個月，柯沒有被土城看守所關傻，心智仍然非常強大，面對法官、檢察官，還是非常清晰、有條理地講述案情。

蔡壁如今天到國民黨台中市黨部出席「反惡罷平安法會」，她說民進黨全面出動、行種院長卓榮泰上周接連赴台中、桃園宣講，就有一群年輕人跑來告訴她，執政黨什麼事都不做，只顧著推大罷免，市民應該要反罷免；她便牽線舉辦這場活動，定調為反惡罷台灣平安法會。

民眾黨中央黨部明天會在板橋舉辦反惡罷宣講，蔡壁如表示，已有安排其他行程，不會出席，不過民眾黨台中市黨部5月有規劃在台中的宣講，主委陳清龍已請她空出時間。

蔡壁如說，這場活動有和陳清龍討論，本來也有邀請陳發言，不過他另有行程；目前民眾黨部規畫在台中舉辦4場宣講，國民黨部也有規畫4場，加起來8場反惡罷宣講，一直到7月底，每周三、周六會不斷開講，讓老百姓知道執政黨有多可惡。目前也在接洽新竹、台北的宣講場次。

罷免

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