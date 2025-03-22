反罷全國第1槍！台中罷綠委拔菜行動、不純下架理由曝

台中是大罷免的指標縣市，6藍委全數進入罷免二階，2綠委一階送件中。台中2罷綠委團體「拔菜行動」、「不純下架」今舉辦跨過第一階段門檻的罷免記者會，訴說罷2立委理由，並強調這是人民對政治冷漠、對濫權失職說「不」的起義。

台中6藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔等罷免行動全數邁入二階連署，罷免綠委蔡其昌、何欣純一階未達提議門檻，都在補件中。

2罷綠委發言人Max說明，我們要讓全國人民看到，這是人民對不作為、對傲慢政治的正面迎擊，對免蔡其昌、何欣純都有信心。

Max指出，罷免蔡其昌三理由，一、放任弊案，噤聲護航。蔡其昌面對私菸案、快篩採購黑幕、雞蛋採購疑雲、光電利益輸送等爭議，始終裝聾作啞。二、怠忽職守，輕蔑議事！2022年主持「酒駕加重處罰條例」修法時，卻在敲槌開會後數小時未現身，造成審議進度延宕。三、涉及關說，濫權干政。

Max說明，罷免何欣純，一、忠黨不忠民，阻擋台中發展！台中人口比高雄還多，中央補助卻年年少於高雄。我們本來就應該在財劃法中爭取公平預算，何欣純嘴上說支持，投票卻照黨意反對。二、為選舉不擇手段，公然造謠！在台中水安宮宣講，何欣純大肆抹黑教育部砍獎學金，結果被教育部次長當面打臉。