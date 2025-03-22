聽新聞
0:00 / 0:00
中永和罷免團體總部今成立、公布主題曲 拚連署書達6.5萬份
罷免張智倫、林德福團隊今天在新北中和宜安路，成立罷免總部，同時公布罷免主題曲，罷團表示，目標是在4月底達到6萬5千份，呼籲民眾踴躍支持連署。
罷團以「伏德宮、倫刪寺」為罷免總部創意，今天舉辦揭匾典禮，想要連署的民眾，可以來罷免總部或是各個連署點參與。活動開始時，名嘴李正皓也到場支持，讓在現場的罷免領銜人、志工及民眾驚喜不已。
罷免主題曲「外好汝甘知」，總部表示已順利取得合法版權，並由朱約信與罷免團隊志工-克勞德劉，共同重新填詞，將罷免的核心概念無融入原曲，以台式饒舌方式呈現，歌曲諷刺藍委將台灣預算刪光光，呼籲台灣民眾一起來簽連署。
而罷免林德福領銜人朱約信（豬頭皮）問李正皓「為什麼罷免王鴻薇團體收件那麼順利，反觀自己這麼辛苦」，詢問有無秘訣。李正皓表示，雙和二街罷免在上周才剛開始，但一周就收到5、6千份，其實速度是很可怕的，且罷免總部今天才開張，反觀國民黨青年軍搞一個月，連2千份都收不出來。
針對志工昨晚在仁愛公園被攻擊一事，罷免張智倫領銜人Mini表示，先前已經有志工訓練，內部也推小隊長百科全書，還是有機會遇到言語或行為比較激進的民眾，這無法避免，已經加強志工的意外險，也讓在地民眾知道，團體理念是以人為善，不會挑釁。
朱約信說，曾在捷運站遇過一些歐巴桑會動手動腳，因此採購一些秘錄器給小隊長。主題曲發布後，今天下午他會跟著「帥卡」一起在街上直播打招呼，正考慮剪一首民眾歡樂大罷免版，也會跟名選宣傳下周的音樂會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言