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李進勇指公投邏輯矛盾 藍：中選會成民進黨助選會

中央社／ 台北22日電

國民黨推反廢死、反戒嚴公投，中選會主委李進勇指邏輯矛盾。國民黨團書記長王鴻薇今天表示，代表中選會真的是民進黨助選會，完全就是行政不中立，李進勇只是再度證實他去跟民進黨表忠，想要全力阻擋立法院未來提出的公投案。

國民黨拋出反廢死、反戒嚴公投，不過中選會主委李進勇表示，政府沒有的政策，若提起公投要求政府不要做，或是本來有的政策卻要求政府做，這邏輯自相矛盾，即便通過也沒辦法發生效力。

王鴻薇今天受訪表示，她覺得中選會這樣說法，代表中選會真的是民進黨助選會，完全就是行政不中立，事實上到目前為止公投還在立法院審議中，而且最後經過朝野協商，包含公投主文的部分大家都可以協商。

王鴻薇指出，不曉得中選會為什麼對於公投如此畏懼，甚至現在就來否定未來立法院提出的公投議案，中選會這樣的態度、李進勇的態度，只是再度證實去跟民進黨表忠，想要全力阻擋立法院未來提出的公投案而已。

針對總統府公布7位大法官被提名人，其中大法官並為院長被提名人蔡秋明是現任台灣高等檢察署主任檢察官。

王鴻薇表示，過去司法院長從未有過檢察官出身，蔡秋明的提名受到外界質疑，甚至連民進黨立法院黨團總召柯建銘都不埋單，認為檢察官擔任司法院長不適宜，可見這個人選未來送到立法院後，一定會受到嚴格的檢驗。

王鴻薇指出，總統府依法提出大法官人選，國民黨團一定用嚴格、認真的態度進行審查，對於提名檢察官擔任司法院長，被外界認為是否是檢審一體，且現在檢察官的公正性、是否受政治干預已受到外界高度質疑，現在又提名蔡秋明，當然會讓外界更加質疑，政治黑手要進入憲法法庭。

李進勇 王鴻薇 罷免

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