民進黨「人民是頭家」明到賴清德本命區 全力助攻大罷免

民進黨「人民是頭家」政策宣講台南場，明天下午3時30分，在台南市永康區大灣武龍宮登場，民進黨台南市黨部主委、立委郭國文和黨籍市議員一早分進到市場宣傳，呼籲更多人來聽講，了解藍白如何聯手亂砍台南預算，罷免傅崐萁等公民團體會前來擺攤，市黨部後續也將主動出擊到國華街、夜市等知名觀光景點擺攤衝連署。

郭國文上午偕同市議員黃肇輝、台南市黨部同仁到永康昆山市場宣傳明天的政策宣講會，市議員朱正軒一早也前往永康市場宣傳，與在地民眾交流，邀請大家共襄盛舉。

郭國文表示，相信台南的大家，都對藍白在立法院胡鬧作為相當氣憤，不只亂砍台南建設預算，更耽誤國家發展。藍白還有什麼胡鬧行為，明天由行政院長卓榮泰跟大家說明清楚，大家作伙挺台灣，顧台南。

朱正軒表示，這一年來，藍白立委挾席次優勢通過各種毀憲亂政的法律，尤其財劃法和114年總預算攸關地方建設與民生，人民有知的權利，此次宣講會將由行政院長卓榮泰領軍，邀請大家一起關心台灣的未來，為國家發展發聲。

國民黨中央日前公布「人民是頭家」政策宣講會台南場卡司，包括民進黨秘書長林右昌及黨部發言人群；行政院長卓榮泰、文化部長李遠、教育部政次張廖萬堅；立委賴惠員、 郭國文、 陳亭妃、 林宜瑾、 林俊憲、 王定宇及台南市長黃偉哲將同步線上直播。

民進黨市黨部日前召開記者會表示，當日演講陣容，包含本黨六位立委，秘書長林右昌、行政院長卓榮泰、教育部政物次長張廖萬堅、文化部長李遠都會出席。歌手大支將到場演唱，更有罷免傅崐萁等公民團體也會在場設攤連署。