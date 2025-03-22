黃國昌推人選2026宜蘭縣長？ 陳琬惠：罷免這局先過關

大罷免浪潮之下，民眾黨主席黃國昌接受本報專訪談及2028要讓賴清德總統下台，藍白要堆疊善意求同存異，黨也放眼宜蘭、嘉義縣市長選舉。民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠今說，罷免這局要先過關，也透露近期會有宣講活動，待黨中央宣布。

陳琬惠表示，國民黨喊罷宜蘭縣綠委陳俊宇，她直言先不講陳俊宇做錯哪些事，大家對於陳俊宇的表現多半空白，要不是罷免案，恐怕許多人也不知宜蘭立委是陳俊宇。

陳琬惠說，由於民眾黨立委都是不分區，宜蘭縣黨部立場是支持民眾黨支持者想做的事情，現在做最多的是幾乎每天都在告訴支持者可以去哪連署，甚至第一階段補件結果尚未知，就已經有人在問二階要去哪簽。她透露，宜蘭近期也會有宣講活動，有待黨中央宣布。

面對大罷免這局，陳琬惠認為最終目標是「不要改變朝小野大的局面」、「2028想把賴清德拉下來」。

倘若陳俊宇被罷免，陳琬惠認為民眾黨要選也是可以派人出來選，「但是不一定要是陳琬惠」，她重申目前備戰2026年宜蘭縣長選舉，要是黨中央整體評估後，要她調整，才有立委補選的可能性。

陳琬惠說，黃國昌提及他把宜蘭、嘉義放在心上，外界也都知道民眾黨選舉較有勝算的是新竹市，宜蘭縣、嘉義市，黨中央當然希望戰得贏，「完全都沒有人選縣市長，那是不可能的！」

「我們不可能縮小到只看宜蘭這一局」，陳琬惠說，民眾黨在其他縣市選舉沒有推派人，也是一種藍白合作，如同黃國昌的想法是要全台通盤討論，但在2026、2028之前，罷免這局要先過關，藍白合作得增加更多善意，才有下一次合作的空間。

陳琬惠指出，罷免這局是黨中央對黨中央，雙方要練習合作默契，一如立院藍白合作一年多了；藍白現在還是各自宣講，現階段就是自我能力、彼此善意的堆疊，最後就等黨中央態度再來談。