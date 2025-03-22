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藍南市黨部遭搜索 羅智強：賴清德有殲滅在野黨的計畫

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨立委羅智強上午參加「青年職涯就業博覽會」受訪。記者楊正海／攝影
國民黨立委羅智強上午參加「青年職涯就業博覽會」受訪。記者楊正海／攝影

南檢偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉不法，搜索國民黨台南市黨部等處、傳訊5人，聲押莊男、劉男2名市黨部幹部，台南地院昨下午裁定羈押禁見。對此，國民黨立委羅智強今受訪表示，「今天減在野黨， 明天減民主」，他早就聽說賴清德總統有一個全面殲滅在野黨的計畫。

羅智強上午與台北市長蔣萬安一起參加台北市就業服務處與北市青年局聯合主辦「青年職涯就業博覽會」，針對國民黨台南市黨部遭檢方搜索，並有幹部被法院收押，羅智強說「是犯了什麼天條，搜索在野黨黨部？」

他也反問，檢察官以「瑕疵連署」為由搜索國民黨台南市黨部，但當初高雄市在罷免韓國瑜時，有1300份「死亡連署」檢察官是睡了嗎？昏了嗎？在是裝？辦了沒有？

羅智強說，他早就聽說賴清德總統有一個全面殲滅在野黨的計畫，動用司法動用監察，動用他所有的資源，包括「大惡罷」就是要全面殲滅在野黨。

羅智強表示，一個民主國家沒有在野黨，請問這不是獨裁，什麼是獨裁？一個民主國家的執政黨，一心想殲滅在野黨，這不是獨裁，什麼才是獨裁？賴清德連陳水扁、蔡英文都不敢做的事，通通都做了，對得起過去創建民主進步黨的這些前輩嗎？

罷免 羅智強 賴清德

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