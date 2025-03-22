綠營花蓮宣講「罷傅」意味濃 藍營批政治追殺製造對立

大罷免潮延燒，民進黨總動員協助第二階段連署，今天下午「人民是頭家」政策宣講在花蓮舉行，劍指國民黨立法院總召傅崐萁意味濃厚。藍營花蓮縣議員批評這是「政治追殺」，接下來國民黨主席朱立倫將會到花蓮，要反制綠營「誤導民眾」，把事實真相告訴花蓮人。

民進黨19日宣布全國黨公職服務處與黨部將轉為「民主連署站」，繼上周台中場、桃園場後，今天前進花蓮辦第三場「人民是頭家」宣講，由行政院長卓榮泰、民進黨祕書長林右昌領軍，同黨立委沈伯洋、王義川、陳培瑜，工程會主委陳金德、陸委會主委邱垂正、主計長陳淑姿、職棒球星陳義信等人參與。

國民黨籍議員韓林梅表示，民進黨特別下鄉演講就是在誤導民眾，「沒有必要來製造社會混亂」，執政黨應該要趕快把建設交通、民生福利做好，尤其是花蓮聯外交通，要趕快興建而不是造成政治對立，大家都是台灣人應該要團結一致對外。

「這是政治追殺。」國民黨籍議員林玉芬說，執政黨重大弊案不查，針對政敵小題大作，不應該下鄉製造社會對立，更不能利用司法作為政治手段。更批評民進黨對建設不關心，不支持花東快興建，花蓮人只是要一條安全回家的路，「但等這麼久都沒有動作」，執政黨花太多心思鬥爭，這樣讓民眾觀感很差。