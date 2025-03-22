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副主委遭押…謝龍介轟賴清德追殺 林俊憲回擊「絕口不提死亡連署」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
涉嫌罷免連署名冊偽造，國民黨台南市黨部副主委和總幹事遭法院裁押禁見，引起震憾。本報資料照片
涉嫌罷免連署名冊偽造，國民黨台南市黨部副主委和總幹事遭法院裁押禁見，引起震憾。本報資料照片

台南地檢署偵辦立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑造假案，國民黨台南市黨部副主委、總幹事皆因嫌疑重大遭法院裁定羈押禁見，台南市黨部主委謝龍介發布4點聲明怒轟「追殺國民黨、救不起大罷免，劍指謝龍介，拉不起林俊憲。」林俊憲則回擊正告謝龍介，詭辯並不能逃避法律責任。

謝龍介聲明：台南地院昭告天下，陳啟昱掏空台鹽，可以交保，國民黨連署出錯，必須羈押。林俊憲5件偽造，王定宇3位，就要搜索，就要羈押，此時此刻，罷免本黨游灝，造假14件，罷免高虹安，13件，罷免馬文君，11件，罷免丁學忠，10件。懇請各地地檢署毋枉毋縱，以同等比例偵辦。

他也敬告賴清德總統，追殺國民黨，救不活大罷免；劍指謝龍介，拉不起林俊憲。同時宣告即日起，全力投入支援各地二階段罷免民進黨委員行動。

民進黨立委林俊憲反擊說，謝龍介絕口不提死亡連署，絕口不提所有錯誤類型的總比例，因為數字實在太誇張，根本不知從何狡辯起，國民黨連署高達3分之1無效，跟公民團體5%以下的錯誤率相比，這是一回事嗎？

林俊憲表示，看了謝龍介的聲明，以及國民黨中央的說法，看來他們已經定調好了。絕口不提死亡連署，絕口不提所有錯誤類型的總比例，因為數字實在太誇張，根本不知從何狡辯起。

林俊憲說，攤開所有目前送件的罷免案，不分藍綠委來對比，可以看出，各區的偽造連署頂多在10件上下，這在統計上叫做沒有「顯著性」，亦即看不出有特定區域專門做假，更像無心之過。

但是光他和王定宇委員第一批被國民黨送件的連署，種種錯誤加起來，就有高達3分之1無效，跟公民團體5%以下的錯誤率相比，這是一回事嗎？這麼誇張的「顯著性」，謝龍介看不懂嗎？

林俊憲批謝龍介以此當理由，要求檢調去針對公民團體。「身為堂堂國會多數黨立委，竟恫嚇無權無勢的普通公民，像話嗎？」

林俊憲最後酸「謝龍介如此關心我，先是你主管的黨部抄名冊罷免我，又在聲明中特別提到我，我也要感謝你幫忙認證，只有我敢跳出來，對抗在台南以國民黨為首的惡勢力。」「因為我和你們毫無瓜葛。」

林俊憲 罷免 謝龍介

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