藍營反罷免晚間板橋登場 罷藍委團體也將現身...連署強調「和平」

今天晚上國民黨為反制綠營罷免行動，在板橋介壽公園舉辦「還錢於民」大宣講，包括藍營主席朱立倫、新北市長侯友宜等及6名新北區域藍委都出席，現場預計1000人，罷免板橋葉元之、新店羅明才公民團體則表示晚間將到現場擺設罷免聯署攤位。罷免羅明才團體「拔羅波」發言人表示，聯署活動訴求和平理性。

板橋東區立委葉元之是綠營頭號罷免目標，國民黨新北市黨部今晚在板橋介壽公園舉辦「還錢於民」活動反制綠營罷免。國民黨朱立倫、侯友宜等人皆出席，現場預計號召千位民眾。北市罷綠委公民團體也會到現場擺攤連署。

不過，罷免藍委葉元之團體「大刪元」及羅明才團體「拔羅波」兩邊已經串聯決定到公園對面擺設聯署站，為防止雙方發生衝突，「拔羅波」發言人琪琪表示聯連署活動訴求和平理性，盼不會有衝突發生。

海山分局表示，針對今日晚間在介壽公園舉辦的政策說明會，已妥適規劃警力，以維護現場的活動秩序；也提醒民眾日常生活從事各項活動，均應「保持理性、相互尊重」，對於相關的罷免活動，警方秉持著「保障合法、取締非法、防制暴力」；活動期間如遇有騷擾糾紛等情事，民眾可錄影存證，並撥打110請警方到場處理；如有違序行為或不法情事，警方將依法處置偵辦，以維持社會秩序，保障民眾安全。