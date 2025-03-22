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反制大罷免昨高呼「站在一起」 蔣萬安今與5藍委同台

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安與5藍委同台受訪。記者楊正海/攝影
台北市長蔣萬安與5藍委同台受訪。記者楊正海/攝影

罷免延燒，台北市長蔣萬安昨登高一呼「一定會和國民黨委員站在一起」，今天就與北市5名藍委同台，一同參加青年就業博覽會活動，展現力挺黨籍立委。

台北市就業服務處與北市青年局聯合主辦「青年職涯X就業博覽會」上午在圓山花博爭艷館登場，現場集結250家企業共同徵才，破萬個工作機會，是全國公辦最大場的青年職涯和就業博覽會。除了蔣萬安，國民黨台北市立委李彥秀、王鴻薇、賴士葆、徐巧芯、羅智強也到場。

針對大罷免，蔣萬安昨天受訪時表示，在台北市的國民黨籍委員都非常的認真，不管是徐巧芯、王鴻薇、李彥秀等，其實他們在地方、在台北市各區辦了非常多的會勘，不管是為他們的選區爭取校舍的改建、關心捷運興建的進度等等，也協助市府跟中央的溝通以及協調，他們表現相信大家有目共睹，「所以我一定會和國民黨委員站在一起」。

蔣萬安今天也和立委一起進場，也逐一細數五名立委問政表現及對台北市政的協助。

李彥秀 罷免 蔣萬安

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