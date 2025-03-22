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響應「台灣人我反綠」 趙少康：愛台灣不是民進黨專利

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
中廣前董事長趙少康今天在臉書貼文和國民黨青年軍陳冠安、罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任一起錄製的影片，高喊「我是趙少康，我是台灣人，我反綠」。圖／擷取自陳冠安臉書
中廣前董事長趙少康今天在臉書貼文和國民黨青年軍陳冠安、罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任一起錄製的影片，高喊「我是趙少康，我是台灣人，我反綠」。圖／擷取自陳冠安臉書

全台掀起大罷免之際，社群平台「脆」（Threads）上面有網友發起「我是台灣人，我反綠」的活動，引發輿論關注。中廣前董事長趙少康也特地錄製影片響應，並呼籲大家站出來表達心聲，愛台灣不是民進黨的專利。

趙少康今天在臉書貼文和國民黨青年軍陳冠安、罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任一起錄製的影片，高喊「我是趙少康，我是台灣人，我反綠」。

趙少康表示，民進黨執政這麼多年，從前總統蔡英文到賴清德總統9年的時間，給台灣帶來什麼？兩岸越來越緊張、國防預算越來越高、男生當兵從4個月變1年，將來可能變兩年，女生也可能被抓去當兵，就連賴清德口中的護國神山、矽盾也跑了，那台灣怎麼辦？所以兩岸最重要的是和平，但和平了嗎？政黨之間和解了嗎？

談及台電虧損，趙少康批評，當家方知柴米貴，賴清德現在當家把柴米價格搞高，以前台電一年賺600億元，現在一年賠1、2千億元，便宜的核電不用，偏偏用貴的綠電，數學那麼爛嗎？算一算也知道成本，他不懂賴清德為何違反世界潮流。此外，還每天喊抗中保台，但賴清德只有40%的選票，有想到2300萬人的前途、命運嗎？只是為了一黨之私。

趙少康也說，最近在脆上有個活動引來他的注意，很多人手舉「倒綠」圖片，喊出 「我是台灣人我反綠」 ，讓他深有所感。大家生長在這片土地上，大家都是台灣人，但是民進黨無心執政，整天只想搞政治鬥爭，就是想分化大家，以換取一人一黨的政治利益。

趙少康呼籲，大家不應該再沉默，被民進黨定義誰愛台灣、誰不愛台灣。邀請大家站出來表達心聲，一起參與 「我是台灣人，我反綠」活動，愛台灣不是民進黨的專利。

罷免 趙少康

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