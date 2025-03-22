快訊

金山民宅大火「忠狗狂吠救命」！ 父趕回家救出女兒、2犬慘死

柯文哲指示黃國昌：民眾黨「續命」一定要活過10年

影／台中清水「塌陷大樓」原貌曝光！屋齡近50年建商沒蓋完

白反罷免明起跑 黃國昌嗆：把綠貪汙、浪費的錢追回來

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
反制大罷免行動，民眾黨首場將從新北市板橋出發。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨想營造空戰優勢，民眾黨絕對正面應戰。圖／聯合報系資料照片
反制大罷免行動，民眾黨首場將從新北市板橋出發。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨想營造空戰優勢，民眾黨絕對正面應戰。圖／聯合報系資料照片

藍白總動員反制大罷免行動，民眾黨首場將在明天從新北市板橋出發。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨就是跟四大公投的操作方式一樣，行政院長卓榮泰親自下鄉，想營造空戰優勢，而民眾黨絕對正面應戰。黃國昌更曝宣講訴求，強調論述絕對不會輸，「我太有信心了，百分百不會輸。」

黃國昌表示，當初民進黨一宣布要下鄉宣講，卓榮泰內閣團隊也要下鄉，此消息放出來，他知道民進黨在做什麼，基本上就跟四大公投的操作方式一樣，「在那麼短的時間排出來，其實民進黨要的是媒體上的空戰優勢，而不是真的號召公民出來。」

黃國昌進一步說明，民進黨想藉由下鄉宣講的政治行動，取得在媒體空戰上的優勢跟話語權，但從民眾黨的角度而言，是希望不僅地方上要能號召真正自主的公民出來。

「大家都知道民眾黨沒有組織。」黃國昌說，每次辦活動前都會被問及「覺得會有多少人出來」，但他真的無法得知，「因為傳統的政黨有組織，每一個民代要動幾台遊覽車，都可以很精準報出來，而我們號召出來的，都是自主性跟動力極強的人。」

對於大罷免的立場，黃國昌強調，在這一役中，民眾黨立場很清楚，「我們不會坐視不管」，目前就是要跟民進黨政府跟卓榮泰內閣透過資源跟媒體上的優勢，想要在社會上繼續散播假訊息，「正面應戰，我完全不會畏懼跟民進黨正面迎戰，因為我們的論述絕對不會輸給他們，我們的論述，我太有信心了，百分百不會輸給你。」

黃國昌透露民眾黨宣講訴求，就是不要落入民進黨設定的戰場，民進黨一直說「這個沒有錢做、那個沒有錢做」，但對民眾黨而言，只要簡單的一句話，「就是有2兆9千多億元，「說沒有錢？那你到底要多少錢？」民眾黨設定的戰場是民進黨政府要好好跟人民解釋清楚，過去因為貪汙、因為浪費、因為錯誤的政策而浪費的這些錢，「誰要負責任？要不要追回來？」

黃國昌指出，日前民眾黨開中央委員會時，他特別針對宣講這件事情報告，獲得全體中央委員同意，黨內同仁也迅速借好場地，直接訂在23日在新北市板橋區舉辦。黃也強調，這些訴求也是要跟民進黨正面對決的戰場。

罷免 黃國昌

延伸閱讀

專訪／黃國昌：2028一定要讓賴總統下台

司法院長提名 柯建銘：檢察官出任不妥 黃國昌：凸顯綠檢調治國

稱柯建銘難得與黃國昌有志一同 民眾黨酸：大法官又團滅？

呼應黃國昌 柯建銘：檢察官擔任司法院長當然不妥

相關新聞

白反罷免明起跑 黃國昌嗆：把綠貪汙、浪費的錢追回來

藍白總動員反制大罷免行動，民眾黨首場將在明天從新北市板橋出發。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨就是跟四大公投的操作方式一樣，...

【總編開箱】面對比特犬般的民進黨 國民黨還在當小綿羊？

最近同一隻比特犬在11天內2度從飼主車上躍出攻擊無辜騎士，即使飼主試圖阻止，那股對準目標就張口緊咬不放的狠勁，讓大家不寒...

罷免連署涉犯偽造文書…台南2幹部遭押 藍批小案大辦

台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等案，昨天凌晨訊問國民黨台南市黨部莊姓副主委及劉姓組長...

冷眼集／大罷免兵臨城下 藍營諸侯別再歲月靜好

大罷免延燒全台藍委，綠營黨公職已全面開戰，甚至兵臨城下，藍營縣市長仍保守觀望，台北市長蔣萬安昨登高一呼「一定會和國民黨委...

大罷免來襲 蔣萬安：會和藍委站一起

大罷免潮來襲，綠營黨公職結合公民團體全面開戰，國民黨也開始反擊；台北市長蔣萬安昨公開表態「我一定會和國民黨立委站在一起」...

志工擺攤收連署書被民眾丟石頭 雙和罷團：已報警

新北中、永和地區立委罷免進度進入第二階段，雙和罷免團體今晚設點在仁愛公園，突然被騎著YouBike的民眾丟石頭。罷團表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。