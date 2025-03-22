白反罷免明起跑 黃國昌嗆：把綠貪汙、浪費的錢追回來

藍白總動員反制大罷免行動，民眾黨首場將在明天從新北市板橋出發。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨就是跟四大公投的操作方式一樣，行政院長卓榮泰親自下鄉，想營造空戰優勢，而民眾黨絕對正面應戰。黃國昌更曝宣講訴求，強調論述絕對不會輸，「我太有信心了，百分百不會輸。」

黃國昌表示，當初民進黨一宣布要下鄉宣講，卓榮泰內閣團隊也要下鄉，此消息放出來，他知道民進黨在做什麼，基本上就跟四大公投的操作方式一樣，「在那麼短的時間排出來，其實民進黨要的是媒體上的空戰優勢，而不是真的號召公民出來。」

黃國昌進一步說明，民進黨想藉由下鄉宣講的政治行動，取得在媒體空戰上的優勢跟話語權，但從民眾黨的角度而言，是希望不僅地方上要能號召真正自主的公民出來。

「大家都知道民眾黨沒有組織。」黃國昌說，每次辦活動前都會被問及「覺得會有多少人出來」，但他真的無法得知，「因為傳統的政黨有組織，每一個民代要動幾台遊覽車，都可以很精準報出來，而我們號召出來的，都是自主性跟動力極強的人。」

對於大罷免的立場，黃國昌強調，在這一役中，民眾黨立場很清楚，「我們不會坐視不管」，目前就是要跟民進黨政府跟卓榮泰內閣透過資源跟媒體上的優勢，想要在社會上繼續散播假訊息，「正面應戰，我完全不會畏懼跟民進黨正面迎戰，因為我們的論述絕對不會輸給他們，我們的論述，我太有信心了，百分百不會輸給你。」

黃國昌透露民眾黨宣講訴求，就是不要落入民進黨設定的戰場，民進黨一直說「這個沒有錢做、那個沒有錢做」，但對民眾黨而言，只要簡單的一句話，「就是有2兆9千多億元，「說沒有錢？那你到底要多少錢？」民眾黨設定的戰場是民進黨政府要好好跟人民解釋清楚，過去因為貪汙、因為浪費、因為錯誤的政策而浪費的這些錢，「誰要負責任？要不要追回來？」

黃國昌指出，日前民眾黨開中央委員會時，他特別針對宣講這件事情報告，獲得全體中央委員同意，黨內同仁也迅速借好場地，直接訂在23日在新北市板橋區舉辦。黃也強調，這些訴求也是要跟民進黨正面對決的戰場。