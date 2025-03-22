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罷免連署涉犯偽造文書…台南2幹部遭押 藍批小案大辦

聯合報／ 記者邵心杰吳淑玲郭政芬陳俊智／連線報導
南檢偵辦台南市立法委員罷免案提議人名冊疑涉不法案，聲押國民黨台南市黨部莊姓副主委及劉姓黨務人員，台南地院開庭後2人均裁押禁見。圖／本報資料照
南檢偵辦台南市立法委員罷免案提議人名冊疑涉不法案，聲押國民黨台南市黨部莊姓副主委及劉姓黨務人員，台南地院開庭後2人均裁押禁見。圖／本報資料照

台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等案，昨天凌晨訊問國民黨台南市黨部莊姓副主委及劉姓組長後，認為兩人涉犯偽造文書等罪嫌重大，有滅證及勾串共犯之虞，當庭逮捕並聲押禁見，台南地院開庭後裁定兩人都羈押禁見。

台南地院指出，莊、劉均涉犯個人資料保護法、偽造文書等罪嫌，相關事證足認犯嫌重大，莊的供詞與其他共犯所述內容不同，尚有疑似共犯未到案，有事實足認有滅證或勾串共犯及證人之虞，兩人涉犯情節可能致生損害他人及中選會、台南市選委會審核罷免提議案是否符合選罷法規定的正確性，認為兩人均有羈押必要，並均禁止接見通信。

國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介表示尊重司法，但若有政治力介入，希望檢調不要淪為政治打手。他質疑從二○二一年重啟核四公投，二○二三年總統連署都曾發生過幾千份的「死亡連署」，央廣詐領案還有「死人上節目領出席費」，都沒像這次如此重辦，不符比例原則，是「大砲打小鳥」。

謝龍介聲明指台南地院昭告天下，陳啓昱掏空台鹽可以交保，國民黨連署出錯，必須羈押。藍綠白的罷免提議人名冊有幾件有問題，懇請各地地檢署毋枉毋縱，以同等比例偵辦，他也敬告賴清德總統，「追殺國民黨，救不活大罷免；劍指謝龍介，拉不起林俊憲。」

國民黨主席朱立倫說，國民黨尊重司法，但希望司法不要變成政治操控的工具，這次罷免是中選會主辦，不是地檢署主辦，地檢署不能變成助攻罷免的工具，造成寒蟬效應，小案大辦，如同謝龍介所說「用牛刀殺雞」，來對付國民黨。

林俊憲則說，他不知道謝龍介有沒有參與或指使偽造連署，不過副主委都被羈押，身為主委的謝龍介會完全不知情？若真不知情，主委也做得太失敗了，完全放任下面的人亂搞。如果知情，甚至參與其中，就要提醒謝敢做敢當，勇敢面對司法。

王定宇表示，支持檢調依法依證據嚴辦，更要查辦主使者，查明是否為組織犯罪，中選會應暫停林俊憲、王定宇罷免案連署作業，待司法調查後再處理。

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