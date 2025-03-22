罷免連署涉犯偽造文書…台南2幹部遭押 藍批小案大辦

台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等案，昨天凌晨訊問國民黨台南市黨部莊姓副主委及劉姓組長後，認為兩人涉犯偽造文書等罪嫌重大，有滅證及勾串共犯之虞，當庭逮捕並聲押禁見，台南地院開庭後裁定兩人都羈押禁見。

台南地院指出，莊、劉均涉犯個人資料保護法、偽造文書等罪嫌，相關事證足認犯嫌重大，莊的供詞與其他共犯所述內容不同，尚有疑似共犯未到案，有事實足認有滅證或勾串共犯及證人之虞，兩人涉犯情節可能致生損害他人及中選會、台南市選委會審核罷免提議案是否符合選罷法規定的正確性，認為兩人均有羈押必要，並均禁止接見通信。

國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介表示尊重司法，但若有政治力介入，希望檢調不要淪為政治打手。他質疑從二○二一年重啟核四公投，二○二三年總統連署都曾發生過幾千份的「死亡連署」，央廣詐領案還有「死人上節目領出席費」，都沒像這次如此重辦，不符比例原則，是「大砲打小鳥」。

謝龍介聲明指台南地院昭告天下，陳啓昱掏空台鹽可以交保，國民黨連署出錯，必須羈押。藍綠白的罷免提議人名冊有幾件有問題，懇請各地地檢署毋枉毋縱，以同等比例偵辦，他也敬告賴清德總統，「追殺國民黨，救不活大罷免；劍指謝龍介，拉不起林俊憲。」

國民黨主席朱立倫說，國民黨尊重司法，但希望司法不要變成政治操控的工具，這次罷免是中選會主辦，不是地檢署主辦，地檢署不能變成助攻罷免的工具，造成寒蟬效應，小案大辦，如同謝龍介所說「用牛刀殺雞」，來對付國民黨。

林俊憲則說，他不知道謝龍介有沒有參與或指使偽造連署，不過副主委都被羈押，身為主委的謝龍介會完全不知情？若真不知情，主委也做得太失敗了，完全放任下面的人亂搞。如果知情，甚至參與其中，就要提醒謝敢做敢當，勇敢面對司法。

王定宇表示，支持檢調依法依證據嚴辦，更要查辦主使者，查明是否為組織犯罪，中選會應暫停林俊憲、王定宇罷免案連署作業，待司法調查後再處理。