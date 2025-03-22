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冷眼集／兵臨城下 藍營諸侯別再歲月靜好

聯合報／ 本報記者李承穎施鴻基鄭朝陽
大罷免延燒全台藍委，台北市長蔣萬安昨登高一呼「一定會和國民黨委員站在一起」。圖／聯合報系資料照片
大罷免延燒全台藍委，台北市長蔣萬安昨登高一呼「一定會和國民黨委員站在一起」。圖／聯合報系資料照片

罷免延燒全台藍委，綠營黨公職已全面開戰，甚至兵臨城下，藍營縣市長仍保守觀望，台北市長蔣萬安昨登高一呼「一定會和國民黨委員站在一起」，開出藍營縣市長迎戰第一槍，如果藍營諸侯還在歲月靜好，就等著唇亡齒寒，衝擊二○二六甚至二○二八大選。

民進黨處於弱勢時慣用各種蠶食手段對抗，一口一口咬掉國民黨的血肉，因為綠營向來明白要的不是臉，而是政權；國民黨雖已二度在野多年，仍難脫執政時的習性，猶如恐龍神經末梢，也難怪藍營支持者沉痛感嘆國民黨不成材，恨鐵不成鋼。

眾所皆知，大罷免連署第一階段門檻低，並不困難，國民黨卻能締造「卅五比零」的難看數字，更難看的是被連署罷免藍委多集中在台北、台中和桃園等藍營優勢選區，而且還犯了企圖冷處理的戰略錯誤，連罷免一名綠委的門檻都衝不過，錯失先機讓綠營聲勢大漲。

如今藍營發現事態不對，想在第二階段打熱戰，未料大多數藍營縣市長仍默不作聲，各地群龍無首，難成有氣勢的反罷免戰隊，就等著被各個擊破，這種只顧自己歲月靜好，不管他人洪水滔天的心態是最大敗筆。

好比民進黨首場政策宣講挑在台中，就是擺明「不演了」，直搗藍營聲望最高的諸侯盧秀燕地盤。綠委王義川等人叫囂盧秀燕三個「乾兒子」在國會都沒用；桃園場宣講會，閣揆卓榮泰批「桃園六席藍委邊刪預算、邊要補助，有天良嗎？」

面對綠營侵門踏戶「打小孩」行徑，盧秀燕和張善政靜默以對，其他藍營縣市長也少見挺身捍衛被罷在地藍委，讓支持者看了直搖頭。

藍營諸候觀望或可暫時保全自己，不在罷免風波升高自己的仇恨值，但立院藍綠席次差距小，一來一往恐翻轉藍營優勢，一旦綠營再度全面執政，二○二六、二○二八大選又將陷入困局。

中廣前董事長趙少康直言「民進黨都宣戰了，國民黨以戰止戰就要有以戰止戰的樣子」，在民進黨以國家機器進擊的罷免第二階段，除了蔣萬安率先表態外，各藍營縣市長也該統統站出來捍衛在地藍委，也是捍衛在地執政權。

卓榮泰 王義川 盧秀燕 罷免 蔣萬安 趙少康

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