志工擺攤收連署書被民眾丟石頭 雙和罷團：已報警

新北中、永和地區立委罷免進度進入第二階段，雙和罷免團體今晚設點在仁愛公園，突然被騎著YouBike的民眾丟石頭。罷團表示，已立即報警到場調查中。

罷團稍早透過FB粉絲專頁發出聲明，罷團表示，本團隊對今日晚間6點32分，於仁愛公園連署現場所發生的暴力事件，表達最嚴厲的譴責。據現場志工回報，有民眾騎乘YouBike經過連署攤位時，竟惡意朝志工方向丟擲石頭，所幸未造成志工受傷，相關證據已送交警方處理，並調閱監視器查詢相關線索。

罷團表示，民主社會中，街頭連署是人民憲法保障的正當權利，任何以暴力或恐嚇手段企圖干擾、阻撓公民行動的行為，都是對民主價值的踐踏，絕不容許。目前本團隊幹部已立即報警，警方已到場調查中，後續將全力配合警方偵辦，務必將行兇者繩之以法，還公民社會一個公道。