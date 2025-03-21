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影／揚言帶「斃命」東西參加國民黨高雄廟口開講 警抓到人了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
國民黨高市黨部辦「反罷免」廟口宣講，侯姓男子在網路留言聲稱要帶「一次斃命的東西」參加，市黨部今天報案；警方根據IP位址，今天下午3時許在台南逮捕侯姓男子。記者石秀華／翻攝
國民黨高市黨部辦「反罷免」廟口宣講，侯姓男子在網路留言聲稱要帶「一次斃命的東西」參加，市黨部今天報案；警方根據IP位址，今天下午3時許在台南逮捕侯姓男子。記者石秀華／翻攝

國民黨高市黨部辦「反罷免」廟口宣講，場地從三鳳宮換到五甲龍成宮，傳出是因青鳥出征逼退所致，事後三鳳宮駁斥；今天傳出有網友揚言將帶「一次斃命的東西」參加，市黨部今天緊急報案；警方根據IP位址，在台南逮捕侯姓男子，侯男深表悔意。

據了解，這名39歲的侯姓男子是高雄人，在台南市工作，鳳山警分局警方在國民黨高市黨部報案後，根據臉書的IP位址，循線前往台南逮獲留言的侯男；落網後聲稱，留言後覺得有點不妥，事後也很後悔；警詢後，依恐嚇危害安全罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

為反制綠營鼓吹的大罷免行動，國民黨高雄市黨部原本在三鳳宮舉辦廟口開講活動，後傳出因遭青鳥出征，廟方取消國民黨高市黨部的申請，但遭三鳳宮駁斥否認，指稱原以為是單純政策說明會，取消場地租借是因出借初衷與政黨所舉辦政策宣講會相違背。

國民黨高市黨部改在高雄龍成宮開講，並邀約立委謝龍介於27日晚間共襄盛舉，民進黨立委林俊憲臉書發文批評「龍介，台南人的問題你都還沒回答，跑去高雄跟人家湊什麼熱鬧？」未料底下有名網友留言「委員，請問我想去參加，有什麼可以一次斃命的東西可以帶過去」。

網友留言引發爭議，國民黨高市黨部認為，相關言論已涉及危害當日參與活動民眾的人身安全，黨部對此不敢輕忽且嚴加看待，於是向鳳山分局報案。

罷免

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