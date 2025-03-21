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新竹火車站罷免大會師聚集人潮 公民開講要帶動罷免潮
竹竹四罷公民團體今晚在新竹火車站站前廣場開講「新竹人，你罷了嗎？」邀請擁有百萬訂閱、以反共聞名YouTuber八炯及「正藍軍」饒舌歌手閩南狼到場，現場民眾圍坐在廣場，聆聽大罷免開講。活動召集人林士凱表示，公民的聲音走在政黨前面，希望透過公民開講方式「自己講出來」，也透過台派意見領袖的開講與影響力，帶動更多人站出來罷免。
今天晚間5點半起現場開講，晚間7點起有不少人潮聚集，民眾紛紛上台分享心聲，以及對藍營立委在立院作為的不滿，還有來自竹北85歲的蕭姓民眾站在前方開講，引來現場民眾熱烈鼓掌、喊著「加油」。廣場旁也設置新竹縣市的罷免行動連署站，安排志工協助填寫，要衝刺第2階段連署。
林士凱表示，這次舉辦公民開講，邀請四個民間團體來串連，主要是公民的聲音走在政黨前面，希望把公民的聲音透過公民開講的方式「自己講出來」，這次串連團體有罷免高虹安、鄭正鈐、林思銘與徐欣瑩等四團體聯手舉辦。
林士凱說，除了公民開講，也找了擁有百萬訂閱、以反共聞名的YouTuber八炯及「正藍軍」饒舌歌手閩南狼到場，還有徐小花、「珍礙金門」罷免陳玉珍公民團體發言人許祐嘉等場聲援開講，透過台派意見領袖現場開講，透過他們的影響力來帶動更多人站出來罷免，讓新竹地區罷免聲勢持續提高。
林士凱表示，去年5月「新竹青鳥行動」曾在新竹火車站站前廣場開講，也是用公民開講來邀請市民自己上台講話，現在大罷免浪潮來襲，希望公民能發表心聲，告訴藍白政客人民的怒火，讓大家講出自己的心聲。
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