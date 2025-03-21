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國民黨台南市黨部副主委裁押禁見 謝龍介最新回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
針對國民黨台南市黨莊姓副主委及劉姓黨工裁定聲押獲准，謝龍介回應尊重司法，但不要有政治力介入，讓司法成為政治打手。本報資料照片
針對國民黨台南市黨莊姓副主委及劉姓黨工裁定聲押獲准，謝龍介回應尊重司法，但不要有政治力介入，讓司法成為政治打手。本報資料照片

台南地檢署偵辦台南市立法委員罷免案提議人名冊疑涉不法案，國民黨台南市黨莊姓副主委及劉姓黨務人員2人均涉犯行使偽造私文書及個人資料保護法等罪嫌，犯罪嫌疑重大且有湮滅證據及勾串共犯之虞，台南地院下午開庭後裁定2人羈押禁見。

國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介回應表示尊重司法，基本上檢調看證據辦案都是尊重，但如果有政治力介入，希望檢調不要淪為政治打手。「此時選擇性重辦這個案子」，不符比例原則，連署都要依法依規，因他還沒看到這次的偵查內容，還是要待檢調釐清案情。

但謝龍介質疑，從2021年重啟核四公投，2023年總統連署都曾發生過幾千份的死亡連署，背後都有很多原因，但還有央廣詐領案還有死人上節目領出席費，都沒有像這次這麼重重的偵辦，根本不符合比例原則，是「大砲打小鳥」。

對於民進黨立委林俊憲酸問為何在立法院沒看到他？身為主委知不知情？謝龍介說這段時間都在立法院，少參與黨部事務，但身為主委，有任何政治效應都是針對他而來，今天中午前就趕回台南；他喊話林俊憲不必見獵心喜，不必因為想選台南市長民調落後來蹭他的熱度提高知名度。

罷免

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