罷免名冊涉偽造文書 藍營台南市黨部副主委裁押禁見

南檢偵辦台南市立法委員罷免案提議人名冊疑涉不法案，經檢察官漏夜偵訊，認國民黨台南市黨莊姓副主委及劉姓黨務人員2人均涉犯行使偽造私文書及個人資料保護法等罪嫌，犯罪嫌疑重大且有湮滅證據及勾串共犯之虞，凌晨當庭逮捕，並聲押禁見，台南地院下午開庭後裁定2人羈押禁見。

日前有團體向中選會送件提議罷免林俊憲、王定宇，傳出連署人中有的已死亡或戶籍非選區，王定宇、林俊憲日前也委請律師到台南地檢署對罷團領銜人提告涉嫌偽造文書、違反選罷法、個人資料保護法等。

據調查，罷免案領銜人為國民黨青年軍成員，國民黨市黨部成員涉抄寫黃復興部或眷村名單送件，其中不乏已死亡或戶籍非選區。

中選會查對名單，林俊憲案提議人物3196位，符合規定人數2256位，經查提議前死亡107位，有偽造情事5位。另王定宇案提議人物3186位，符合規定人數1953位，經查提議前死亡99位、有偽造情事3位。