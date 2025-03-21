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影／國民黨高雄廟口開講風波未平 網友揚言「一次斃命」急報案

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨高雄市黨部今向警方報案。記者郭韋綺／翻攝
國民黨高雄市黨部今向警方報案。記者郭韋綺／翻攝

國民黨高雄廟口開場地從三鳳宮換到五甲龍成宮，傳出是因青鳥出征逼退三鳳宮，事後三鳳宮駁斥。未料廟口開講風波仍未平，今天傳出有網友揚言帶「一次斃命的東西」參加，市黨部認已超出言論自由範圍，今天緊急向警局報案，呼籲民眾保持理性。

為反制大罷免，國民黨高雄市黨部邀立委謝龍介27日晚間到高雄龍成宮廟口開講，民進黨立委林俊憲臉書發文批評「龍介，台南人的問題你都還沒回答，跑去高雄跟人家湊什麼熱鬧？」未料底下有名網友留言「委員，請問我想去參加，有什麼可以一次斃命的東西可以帶過去」。

市黨部指出，林俊憲發文附上國民黨高雄市黨部舉辦宣講活動圖卡，還將立法委員謝龍介的人像用紅框圈起，底下網友相關言論已涉及危害當日參與活動民眾人身安全，黨部對此不敢輕忽且嚴加看待。

市黨部表示，27日將在五甲龍成宮舉辦政策說明會，先前已有特定政營支持者對廟方以留言、打電話方式出征，要求廟方不要出借場地，現在又有網友揚言要在活動當天帶「一次斃命的東西」參加。

由於言論偏激逾越合理評論範圍，考量當天活動人潮眾多可能造成公共安全疑慮，今天上午在鳳山市議員李雅靜、鍾易仲、鄭安秝等助理陪同下，前往高雄市警局鳳山分局報案。

市黨部強調，黨部27日辦理政策說明會是用和平理性的方式讓執政黨聽到人民的不滿，並呼籲執政黨不要再在國家內部找敵人，停止挑起對立與製造社會紛亂，讓國家社會能夠恢復安定。

國民黨高雄市黨部廟口開講風波未平，有網友臉書留言要帶「一次斃命的物品」參加。記者郭韋綺／翻攝
國民黨高雄市黨部廟口開講風波未平，有網友臉書留言要帶「一次斃命的物品」參加。記者郭韋綺／翻攝

罷免

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