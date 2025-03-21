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罷免連署案藍二黨工遭聲押 台南藍議員批：綠能我不能

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南地檢偵辦罷免連署書涉偽造不實，國民黨台南市黨部副主委和黨工被當庭逮捕聲押。本報資料照片
台南地檢偵辦罷免連署書涉偽造不實，國民黨台南市黨部副主委和黨工被當庭逮捕聲押。本報資料照片

台南地檢署偵辦台南市立法委員林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等情資，國民黨台南市黨部莊姓副主委及劉姓黨部人員2人，被當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。國民黨台南市議員蔡育輝指，市黨部便宜行事，處理大罷免林俊憲和王定宇連署名單的確有錯，就算是以偽造文書偵查、洩漏個資，搜索又當庭逮捕，民進黨作法妥當嗎？

蔡育輝說，他擔任民代數十年，民進黨也曾出現過幽靈連署事件，中選會都只是退回，郭台銘選總統，也出現五千多份幽靈連署，台北地檢也簽結，根據法律的平等原則，當庭逮捕，符合比例原則嗎？「難道真是綠能，我不能」

蔡育輝指出，為了大罷免國民黨台南市黨部副主委和黨工，便宜行事抄就名單，導致出現百分幽靈名單，這樣行為錯了就是錯了，國民黨絕不會死不認錯，也不會硬坳，但偽造文書、洩漏個資，都是5年以下的有期徒刑，一位是黨部副主委，一位是黨工，怎會逃亡？檢察官和法官都當庭詢問這麼多人，還有串供的疑慮嗎？

蔡育輝說，不是重罪卻以逃亡串供之虞，當庭逮捕，民進黨這做法妥當嗎？其實民進黨的目的，人民全都明白，就是賴清德總統已自認為是皇帝，掌管國防外交的賴清德，居然利用司法打壓異己，剷除政黨，他就不信，民進黨的大罷免書中沒有一份是抄的，民進黨做可以，國民黨做就聲押。

蔡育輝怒說，天真是要下紅雨了，賴清德總統當選不到一年，就開始發動大罷免，大罷免單也有抄的，也有不合規定的，中選會有說話嗎？檢察官有去辦嗎？賴清德總統是選輸不甘願，以前連署有問題，中選會就剔除，現在居然利用司法打壓異己，人民是不會認同的。

罷免

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