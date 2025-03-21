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國民黨台南市黨部副主委遭聲押 林俊憲酸問：主委謝龍介不知情？

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南地檢偵辦罷免連署書涉偽造不實，國民黨台南市黨部副主委和黨工被當庭逮捕聲押。本報資料照片
台南地檢偵辦罷免連署書涉偽造不實，國民黨台南市黨部副主委和黨工被當庭逮捕聲押。本報資料照片

台南地檢署偵辦台南市立法委員林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等情資，國民黨台南市黨部莊姓副主委及劉姓黨部人員2人，被當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見，林俊憲酸問謝龍介上午在立法院不見人影，是去處理善後嗎？並問身為主委會不知情？

林俊憲說，今天的公投案，國民黨想要成案，一定要全體動員。不過早上發現，有一個熟悉的身影消失了。謝龍介早上去哪了？是去處理善後什麼事情嗎？會不會跟昨天檢調搜索國民黨台南市黨部，調查死人連署有關呢？

林俊憲表示，昨天檢調除了查扣名冊等證物，還有5位黨工被傳訊到案，其中更有2位在偵訊完後因嫌疑重大，且有串供滅證之虞，直接被聲押禁見，其中一位還是黨部副主委。

林俊憲說，謝龍介有沒有參與或指使偽造連署？他不知道，不過副主委都被聲押，身為國民黨台南黨部主委的謝龍介，會完全不知情？如果真的不知情，主委也做得太失敗了，完全放任下面的人亂搞。如果知情，甚至參與其中，就要提醒你，不要以為是立委身分就有保護傘，敢做敢當，勇敢面對司法吧。

罷免

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