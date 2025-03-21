文學界發起串連罷免藍委 吳宗憲：尊重
全台大罷免，傳有文學界串連罷免藍委。國民黨立委吳宗憲今日直言，他尊重人民想法，但他個人反對罷免，譴責民進黨用人民的納稅錢來愚民。
藍委罷免幾乎已進入第二階段連署，有文學界人士透過網路發動串連連署。
吳宗憲表示，人民的想法都予以尊重。他個人反對罷免，罷免在世界上本就是罕見的制度，很多國家即便有罷免制度，也都有非常多的要件在前面，比如說英國要求要有刑事判決等要件才能罷免。至於我國，任何公民對於罷免的支持、連署與否都予以尊重。
吳宗憲強調，他要譴責的是民進黨，總是用大量錯誤的訊息，扣舔共、中共同路人等等的帽子，洗人民的腦。他痛恨的是政府不告訴人民真相，總是用假的東西拚命洗腦人民，用人民繳的錢來洗人民的腦，踐行「取之於民，用之『愚』民」。
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