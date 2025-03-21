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柯建銘：罷免二階連署是困難的開始 將分配責任額

中央社／ 台北21日電
民進黨團總召柯建銘。記者曾吉松／攝影
民進黨團總召柯建銘。記者曾吉松／攝影

罷免進入第二階段連署，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，大罷免進入第二階段連署，「是民進黨困難的開始」，民進黨會全體動員，嚴格要求，並分配責任額，「二階連署成功是整個罷免成功的一半」，到最後投票見真章，所有人要有危機意識。

民進黨團今天上午舉行黨團會議，並在會中發放「大罷免、大成宮」帽子及旗子，民進黨籍立委進入立院議場時，都帶著帽子，展現民進黨團結挺大罷免的士氣及決心，柯建銘也在稍後於議場前受訪。

柯建銘說明，這次罷免的定位很清楚，就是民意先行，沒有一個人或政黨可以阻擋民意，也沒有一個人或政黨主導民意，這是再清楚不過，國民黨先罷免民進黨，國民黨主席朱立倫下令國民黨執政縣市長及立法院黨團罷免民進黨，現在是一個反罷免。

柯建銘表示，國民黨已經沒有回頭路，他相信連身兼民眾黨主席的民眾黨團總召黃國昌的父親及母親，也不會贊成黃國昌的想法，要把台灣送給中國，老百姓不會同意。

柯建銘指出，大罷免是一個價值跟生存的選擇，選擇民進黨和民意的這一組，是要保衛台灣、顧台灣，是要保衛人民身家財產的安全；選擇藍白那一組，是要把台灣送給中國，國家不見了，身家財產歸零，這樣一個簡單邏輯很清楚。

柯建銘強調，大罷免進入二階連署才是困難的開始，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，國民黨連一階連署都連署不起來，國民黨的連署站設在陰間，都弄假的，二階連署怎麼可能連署的起來，二階連署是國民黨的天險，絕對連署不起來，相對來講，是民進黨困難的開始。

面對罷免第二階段連署，柯建銘表示，民進黨會全體動員，好好去連署，將來會分配責任額，要求會很嚴格，二階連署成功是整個罷免成功的一半，到最後投票時見真章，所有人現在起都要有危機意識，大罷免大成功，台灣就守住了。

罷免

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