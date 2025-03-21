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作家連署挺罷免首日破265人 李喬、陳列相挺

中央社／ 台北21日電

由楊双子等作家發起的「台灣文學作家連署聲明」，昨天宣布啟動第2波串連行動，首日人數即突破265人，包括李喬、陳列、李敏勇等人均加入，目前人數持續增加之中。

這波名單集合老中青三代作家，日前90歲高齡作家、國家文藝獎得主李喬才剛挺身擔任罷免領銜人，這次欣然加入作家挺罷免行列；白色恐怖受難者、台灣文學金典獎得主陳列，同樣以行動支持大罷免行動；詩人、國家文藝獎得主李敏勇也在這一波名單當中。

這次也有許多跨界、斜槓創作者加入，如導演林正盛，金馬、金鐘獎得主陳慕義，漫畫家阮光民，圖文創作者水瓶鯨魚、川貝母等人。

楊双子在個人臉書（Facebook）表示，第2波活動於20日正式公告重啟連署表單，截至當天22時止，連署作家人數總計265人，「網路串連發威，一舉突破第1波連署作家的總人數。」

楊双子特別感謝重啟表單以來協助分享與討論的每一位朋友，她更要特別向加入連署聲明的每一位作家致意，「能與各位並肩站在一起，我深感榮幸。」

罷免

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