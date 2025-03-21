影／首場政策說明會 朱立倫砲火猛批罷免：沒選贏要翻桌啦
藍綠大罷免攻防進入短兵相接，國民黨主席朱立倫今天領軍在新竹縣進行首場政策說明會，他談到民進黨大罷免的目的就是「去年沒有選贏，要重選一次」，他呼籲要有警覺，民進黨會動用所有手段，用司法對付國民黨公職人員和從政同志，用罷免讓大家聽話，才能一黨獨大、專制專政。
「台灣不是去年才選完立委？為什麼今年要搞大罷免？」朱立倫致詞時連提兩個問題，他接著說原因就是民進黨沒有選贏，要重選一次。現場有民眾喊「翻桌啦！」朱立倫也接著說，「要翻桌啦、要重選啦、要罷免啦，天下有這種事嗎？」現場民眾齊喊「沒有」。
朱立倫說，民進黨說國民黨委員通過財政收支劃分法，把錢分給地方，所以要罷免，立委林思銘、徐欣瑩把屬於竹縣的錢還給新竹，一年多出185億，民進黨委員為此反對，要把錢留在中央。照此邏輯，以後選出的民意代表通通把錢給中央、不為地方爭取建設，「這些替新竹拿回錢，好好建設竹縣、造福鄉親卻要被罷免？沒有道理。」
針對藍白立委大砍預算要罷免的說詞，朱立倫解釋，預算增加1300多億，各部會預算都增加，總預算近3兆，有史以來最高，主要砍補助給特定的友好綠媒，砍被浪費的特別費或業務費，才會砍掉一部分，「重要的全部支持，國防預算更當然支持」，對重大建設、健保、社會福利等都全部支持，否則民進黨總預算怎麼會3兆？給3兆卻說「我沒辦法執政，所以要罷免立委」，這叫做完全顛倒是非，就是為了翻盤找的理由。
朱立倫呼籲，這次要有警覺，民進黨會動用所有手段，用司法對付國民黨公職人員和從政同志，用罷免讓大家聽話，才能達到一黨獨大、專制專政。同樣的，國民黨這次會期，委員努力推民生法案、還錢於民、還假於民，但是民進黨不同意。
朱立倫表示，賴清德上周宣布賴17條，把中國大陸定義為境外的敵對勢力。1991年動員戡亂時期停止，兩岸不再是敵對關係，從李登輝時代起都是講「兩岸和平」要交流，但賴清德未經過立院同意就宣布兩岸進入敵對關係，未來兩岸交流、來往受限、被檢查，言論、思想、行動自由都受限制，要變成準戒嚴狀態、戰爭關係，「就是要行個人獨裁、推動台獨的目的。」
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