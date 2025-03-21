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觀察站／拚卡位 新北民進黨議員聲援罷團卻也怕反噬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨挺大罷免動起來，喊出「為公民加油、為台灣出力」口號。本報資料照片
民進黨挺大罷免動起來，喊出「為公民加油、為台灣出力」口號。本報資料照片

民進黨黨公職全面啟動協助罷免團體行動，新北各地民進黨議員服務處早就全員動起來，其中新北市板橋東區、大汐止、北海岸等立委選區內的民進黨議員動作頻頻，被視作下一屆立委卡位戰，不過人人有心，卻也怕遭到反噬遭到針對，痛失更上一層樓機會。

新北市58處黨公職服務處2月啟動代收連署書等服務，包括北海岸、板橋東區、大汐止、雙和與新店地區連署情況都相當火熱，在地議員也都磨刀霍霍投入，爭取機會。

以板橋東區為例，綠營議員戴瑋姍與藍委葉元之之間空中多次交戰，被認為是積極爭取卡位，但地方綠營人士指出，另名綠營議員黃淑君動作也不小，目的就是爭取為自己的師父、民進黨副祕書長何博文清理戰場。

另大汐止地區，綠營議員張錦豪也是全力聲援罷團，服務處天天都有來索取連署書的民眾，張多次與藍委廖先翔交鋒，猛攻廖在「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」作為，廖也反擊指張施壓市場攤商護航罷團，張回擊只是不忍角落淋雨與市場攤商溝通，卻被誇大施壓，彼此打得火熱。

張錦豪日前上節目受訪，強調自己與綠委沈發惠的關係，也大談罷免行動，被視是想為下一屆立委暖身卡位。

不過先前大新店選區綠營議員陳乃瑜力挺罷免藍委羅明才公民團體，但大新店是深藍鐵票倉，引發深藍選民反彈，讓她成為第一位被提罷免的綠營議員，也造成其他選區議員擔心過於涉入，恐把自己推上風口浪尖，尤其下一屆議員選舉即將登場，只能默默力挺，就怕還沒順利連任議員，喪失更上一層樓的機會。

罷免

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