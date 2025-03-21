罷免連署活動要依集遊法？ 劉世芳：北市府法規較嚴格

北市議員簡舒培指控北市府嚴管罷免團體，要求罷免活動要申請集會遊行，北市府則稱是行政院要求。內政部長劉世芳今上午說明，她知道北市府法規裡，對集會遊行有比較嚴格的規定，需提出3萬保證金，還要一周前提出申請，「我想這樣可能會造成很多團體的誤解。」

立法院院會今持續行政院長卓榮泰施政報告，劉世芳會前受訪表示，上周有多名立委詢問罷免連署問題，內政部都是原則性，要求警政單位不管是藍綠立委處理罷免時，首先要維持安全，其次是不要影響到交通，其他的都尊重。

劉世芳表示，有無適用集會遊行法其實都尊重，不過她知道北市府法規裡，對於集會遊行有比較嚴格的規定，需先提出3萬保證金，還要一周前提出申請，「我想這樣可能會造成很多團體的誤解。」

劉世芳強調，不論如何警方都會保持中立，她也肯定警察的辛苦，在保護人民安全的同時，也要保障所有人的選舉罷免權利。

劉世芳昨在部務會報後記者會時說，不管是哪個政黨或公民團體要在公共場合設置罷免攤位，都希望能保障安全，但內政部沒有要求罷免團體擺攤時，要根據集會遊行法申設，擺攤與集會遊行是不同概念。