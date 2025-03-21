罷免綠委王美惠1階提議補件今最後期限 領銜人表態不送件

提議罷免嘉義市立委王美惠1階連署書，出現有連署者過世被冒名造假連署，還有人被盜用個資冒名連署，領銜人陳志全表達歉意，聲明放棄2階連署，中選會通知陳志全10天內補齊367件送審查，今天最後期限，陳志表明不補送件，中選會依選罷免將以罷免無效結案。

依選罷法規定，罷免1階補件法定期限10天，中選會11日通知陳志全補件，若未在10天內完成補件，罷免無效，今天最後補送件期限，陳志全表明不主動再發起補件連署，但為對1階提議人有交代，無法勸阻團體個人補件，領銜人是他，雖有人補件連署，但他表明不會補送件。

陳志全說，民進黨執政無所不用其極，為避免不必要的困擾，他不會再補件；中選會人員主動詢問陳志全是否在今天期限內補件，陳表明不會；市選會說，法定期間不補送件，罷免無效。王美惠服務處對罷免領銜人不補送件，感到欣慰，以和為貴。

罷免王美惠領銜人雖不補送件，但王美惠委託律師到地檢署，對往生者連署及冒名連署提告偽造文書等罪，縱然罷免程序無效告終束，司法究責訴追不受影響，仍持續進行，嘉義地檢署分案檢察官偵辦中，據了解，檢方指揮嘉市調查站追查是否有共犯，是否還有往生者被冒名連署，擴大偵辦。

王美惠說，嘉義市發生往生者連署及冒名連署況，令人非常憤怒。民眾個資被盜用在連署書，等同詐騙集團行為，絕對不可容忍，希望違法行為受到法律制裁。