仇恨值共享？罷不到外縣市藍委 新北市民轉罷居住地藍委

大罷免浪潮愈演愈烈，民進黨中央宣布全國各縣市黨部與黨公職服務處轉化為挺公民的民主連署站，新北市黨部2月已啟動後勤協助，地方黨務人士指出，二階段啟動後，議員服務處平日一天收件情況約數十件，遇到大事就會破百件，民眾討厭國民黨情緒愈演愈烈，新北民眾無法參與傅崐萁、徐巧芯等外縣市藍委連署，憤而轉向罷免居住地的藍委，藍營仇恨值共享、也共同承擔。

民進黨中央黨部19日宣布，全國各縣市黨部與黨公職服務處轉為民主連署站協助大罷免，並協助招募及訓練志工，也要維護公民行動不被侵擾，病協助文宣擴散，最後要協助後勤及行政作業。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈指出，新北市黨部從2月起宣布結合所有黨公職設立58處連署書代收站，全力成為公民團體的後勤支援火力。

高碩呈說，二階段連署開始後，各服務處收到的數量有飆升趨勢，目前最重要工作就是收取連署書，地方黨部提出什麼特別策略與花招不一定有效，罷團最需要的協助，除了場地之外，還有遇到刁難的協助排除，最重要就是後端校對與整理，也會協助寄送連署書給罷團聯盟。

高碩呈說，去年罷樑團體因為格式問題遭到選委會刁難，也讓公民團體在這次罷免行動更加謹慎，包括字不能超出表格，避免使用簡體字等都採取最嚴格標準。

另有經驗的公民罷團，也會協助較無經驗罷團，黨部即可以扮演媒合協助的角色，也因此對比藍營地方黨部動員的案件「死亡連署」這麼多，公民團體發起罷藍委行動，錯誤率才可以這麼少。

地方綠營人士指出，目前新北罷藍委行動中，最熱的就屬板橋東區、北海岸與大汐止地區，平日一天可以收數十分連署書，若遇到藍營大鬧國會，或是特定人士出現爭議事件，一天收件數就可以破百。

綠營人士指出，先前花蓮立委傅崐萁在國會發言引發爭議，或是遭到檢調調查，有非常多民眾因沒有花蓮戶籍，無法罷免傅，憤而轉向罷免自己新北轄區立委，就算新北部分藍委近期轉趨低調，希望降低罷免熱度，但同黨其他縣市藍委的表現，也會讓他們成為罷免仇恨對象，共同承擔後果。