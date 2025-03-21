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罷免連署活動要依集遊法？中央地方互槓 蔣萬安：尊重警局

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加「市長與萬華區里長有約」時受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加「市長與萬華區里長有約」時受訪。記者楊正海／攝影

罷免延燒，民進黨台北市議員簡舒培昨指台北市政府要求罷免活動要「加嚴」申請集會遊行；北市府則稱，罷團連署要申請集會遊行是行政院長、內政部要求。但行政院長卓榮泰上午反指北市警「無法理解保護人民安全的意義跟合理做法」。對此，市長蔣萬安表示，市府基於行政一條鞭，當然尊重警察局的專業。

簡舒培昨指接獲爆料，北市警察局19日上午緊急會議，並要求未來各分局在受理罷免活動時「都要申請集會遊行」；台北市政府則表示，市警局已經說明，連署活動要申請集會遊行是源於行政院和內政部，希望罷免活動能夠加強維安的需求。

行政院長卓榮泰今天上午受訪指出，若北市警方無法理解，所謂真正保護人民安全的意義跟合理做法，「必要時會做必要的處置」。

蔣萬安上午參加「市長與萬華區里長有約」時受訪表示，警察局昨天已經很清楚正式對外說明，警察局就是依照中央行政院及內政部的指示，所以在例行的周報上，邀請分局長來討論近期發起的各項罷免活動，如何落實中央的指示，所以基於行政一條鞭，市府尊重警察局的專業。

至於是不是北市警局「誤會」中央的意思？蔣萬安說，警察局的聲明也很清楚，不管是書面或是透過媒體所做的說明，在例行周報上，就是依照行政院以及內政部的指示，要確保近期發起各項罷免活動的各項安全，所以在周報上討論如何落實，來要中央指示，所以市府當然就尊重警察局的專業。

罷免

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