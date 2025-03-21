罷免名冊涉偽造文書 檢方當庭逮捕藍營台南市黨部副主委並聲押
台南地檢署近日接獲民進黨籍台南市立法委員林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等情資，檢察官指揮市調處等專案人員，持搜索票前往國民黨台南市黨部及莊姓副主委住所等處搜索，並傳訊莊等5人到案，漏夜訊問後，當庭逮捕莊及劉姓黨部人員2人，並向法院聲請羈押禁見，其他3人請回。
據調查，林俊憲、王定宇質疑罷免案提議人名冊涉造假，其中不乏冒用他人身分，或連署者已死亡；王定宇上月也委任律師提告，質疑罷免行動，並未見設置連署站，區里也無相關宣傳，卻出現2000多份連署書，來源相當可疑。
南檢指派檢察官林怡君指揮台南市調查處等專案小組人員蒐證，今上午持法院核發搜索票前往中國國民黨台南市黨部及莊姓副主委住所等處搜索，扣得黨員名冊及莊使用行動電話等物，並傳訊莊及黨部人員等5人到案。
經檢察官漏夜偵訊，認莊及劉2人均涉犯刑法行使偽造私文書及個人資料保護法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據及勾串共犯之虞，今日凌晨當庭逮捕，並向台南地院聲請羈押禁見，其餘3人訊後均請回。
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