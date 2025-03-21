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國民黨南市黨部遭搜索 傳訊5人

聯合報／ 記者邵心杰鄭惠仁吳淑玲周宗禎鄭媁／連線報導
台南地調昨搜索國民黨台南市黨部，並傳訊莊男等五名幹部、黨工到案說明。記者鄭惠仁／攝影
台南地調昨搜索國民黨台南市黨部，並傳訊莊男等五名幹部、黨工到案說明。記者鄭惠仁／攝影

台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等案，昨天指揮市調處搜索國民黨台南市黨部及莊姓副主委住處，查扣黨員名冊及行動電話等證物，並傳訊莊男等五名幹部、黨工到案說明，晚間移送地檢署複訊。

國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介聲明指出，罷免連署本就應依法辦理，相信司法機關會依法處理，執政黨以高規格方式啟動檢調調查罷免連署過程，難免給外界殺雞用牛刀的聯想；府院黨加上側翼、檢調三合一高壓作法，這種政治惡鬥全民看在眼中，相信民意自有公評。

謝龍介也宣布立即擴大推動第二階段的罷免連署，黨部及黨公職人員全面協助。謝說，公民團體對林俊憲、王定宇第一階段的罷免已完成補件，都是請連署人逐一填寫，數量超過很多，除非有黑手，否則第一階段一定過，「你們用這種政治手段來打擊，不會影響我們的決心。」

林俊憲說，此次連署名單中竟有已死亡人士的簽名，涉及偽造文書，台南並非單一個案，希望司法機關秉持毋枉毋縱的原則徹查此案，嚴懲傷害台灣民主的行為。

林俊憲指出，國民黨過去在辦理公投或罷免連署時，曾多次傳出類似舞弊情事，死人連署情況屢見不鮮，因此這次絕不姑息，罷免是人民的權利，他尊重相關行動，但「偽造作弊」的行為必須徹查到底。

王定宇服務處指出，國民黨明明無人擺攤、發動串連連署，卻蹦出幾千份連署書，分明是不正當手段而來，接獲許多民眾投訴才告發，尊重司法機關偵辦。

罷免

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