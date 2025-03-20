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北市警要求罷團申請集會遊行 劉世芳：未要求擺攤得申請

中央社／ 台北20日電
內政部長劉世芳。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
內政部長劉世芳。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

台北市警察局說，考量近期罷免連署活動增多，偶發生滋擾，因此通知罷免連署活動成員申請集會遊行。內政部長劉世芳今天說，內政部沒有要求罷免團體擺攤時，要根據集會遊行法申設，擺攤與集會遊行是不同概念。

民進黨台北市議員簡舒培透過臉書（Facebook）指出，台北市政府出手「加嚴」妨礙罷團，市警局要求各分局在受理罷免活動時都要申請集會遊行。市警局今天說，考量偶發生滋擾情事，因此通知罷免連署活動成員依集會遊行法輔導申請集會遊行，且會適時派遣警力；市府說，警局是遵循中央規定。

劉世芳今天在內政部部務會報後記者會時說，不管是哪個政黨或公民團體要在公共場合設置罷免攤位，都希望能保障安全，但內政部沒有要求罷免團體擺攤時，要根據集會遊行法申設，擺攤與集會遊行是不同概念。

劉世芳說，有要求警政署與各縣市警察局充分說明，如果是人民權利，能保證不要影響其他人，像是出入口的交通安全動線等，盡量讓人民在安全無虞下從事任何法律允許的選舉、罷免活動。

劉世芳 罷免

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