好急！台中6藍委全罷綠宣戰 藍反制：將邀朱立倫宣講

台中6藍委全數進二階罷免，綠即日起，黨公職服務處轉為民主連署站宣戰。藍白聯手發起的「惡罷退散平安法會」直播宣講22日登場，卻非藍主場，讓藍支持者焦急不已；藍黨部說，藍不怯戰，預計下個月為6藍委辦宣講，邀主席朱立倫到場。

綠營首場「人民是頭家」宣講上周六就選在台中，由行政院長卓榮泰領軍，率領內閣團隊，以及民進黨秘書長林右昌，與立委蔡其昌、何欣純、王義川等人開講，吸引數千名群眾到場，場面壯觀，一旁罷免連署攤位更是大排長龍，聲勢浩大。

藍白聯手發起的「惡罷退散平安大會」直播宣講活動，22日在國民黨台中市黨部登場，主辦單位「惡罷退散志工隊」由民眾黨前立委蔡壁如擔任團長，與歷史哥、鄭麗文共同組成，首場反惡罷宣講力挺廖偉翔，藍委羅智強、謝龍介也到場支持。

藍的支持者表示，台中是大罷免指標縣市，綠營已宣戰，市議員都動起來了，藍營卻是靜悄悄，甚至本周六的首場反惡罷宣講也非國民黨主辦，看了讓人焦急不已，藍市議員們是否也該出來反制了？