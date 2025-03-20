快訊

顧慮陸方反彈！蔡英文海外訪問告吹內幕曝光 日媒爆岸田未批准

柯文哲爆檢察官威嚇「握有不雅照」 北檢駁斥：均有錄音錄影

幕後／民進黨新北宣講拚萬人造勢 消耗動員黨內有異音

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2024總統大選民進黨曾選在板橋第二運動場舉辦造勢場，現場湧入上萬人。本報資料照片
2024總統大選民進黨曾選在板橋第二運動場舉辦造勢場，現場湧入上萬人。本報資料照片

藍綠白政策宣講近日將在新北板橋區尬場，三黨大車拚。藍、白陣營分別選在板橋介壽公園、板橋車站前馬路開講，預估2、3000人就滿場，民進黨預計下周日在板橋第二運動場拚場，恐怕要上萬人才會「好看」，也讓黨內有異音，反對大規模動員消耗能量，「公民需要的是連署書，不是手板與圖卡。」

民進黨中央在覆議案後，從3月15日起啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，30日在板橋第二運動場成壓軸，場地選擇上，也引來黨內雜音，憂心疲勞動員及過度消耗。知情人士說，該場宣講至少要動員8700人，「聽到都嚇到」，且黨中央沒有任何補助，連便當都沒有，如此大規模的動員，勢必很消耗能量。

民進黨新北市議員議員林秉宥也質疑，政黨下鄉座談，應與罷團相呼應，或深入基層，不應淪為造勢場合。林說，民調顯示，有逾5成的民眾對現況不滿，以縣市為單位的宣講覆蓋率有限，既然資源有限，清楚的目標是關鍵，「場次、人數多寡，不該流於意氣之爭」，認為公民現在需要的是連署書，不是手板與圖卡。

黨內人士認為，這次黨中央宣講動員依照大選模式，從遠至近分配動員人數多寡，鄰近板橋多數沒有罷免案，卻是鄰近選區的動員500人、較遠選區動員200人不合理，且宣講應為罷免加溫，結果動員近萬人都沒有收到連署書有何意義？

民進黨本月底將在板橋第二運動場辦萬人宣講，為大罷免助攻。本報資料照片
民進黨本月底將在板橋第二運動場辦萬人宣講，為大罷免助攻。本報資料照片

民進黨 罷免

延伸閱讀

大罷免白熱化！趙少康：民進黨已宣戰 國民黨不必遮遮掩掩

大罷免台中藍綠提早對決 罷3Q領銜人：反罷免恐不樂觀

新北大巨蛋示意圖出2張 巿民問蓋哪...民代無奈回答「許願街」

罷免戰綠檯面化 民進黨中市黨部有人拿20張連署書回家助攻

相關新聞

幕後／民進黨新北宣講拚萬人造勢 消耗動員黨內有異音

藍綠白政策宣講近日將在新北板橋區尬場，三黨大車拚。藍、白陣營分別選在板橋介壽公園、板橋車站前馬路開講，預估2、3000人...

賴士葆批賴清德：大罷免比台被美列「骯髒15國」重要

全台大罷免潮，國民黨立委賴士葆今表示，賴清德總統這回不遮不掩了，他下令全黨動起來，黨公職服務處轉為罷免聯署站，開始招募訓...

大罷免白熱化！趙少康：民進黨已宣戰 國民黨不必遮遮掩掩

民進黨發動全台大罷免，中廣前董事長趙少康今天表示，民進黨都宣戰了，國民黨也不必遮遮掩掩，以戰止戰就要有以戰止戰的樣子；過...

大罷免台中藍綠提早對決 罷3Q領銜人：反罷免恐不樂觀

台中是大罷免的指標縣市，6藍委全數進入二階罷免，綠即日起黨公職服務處轉為民主連署站。成功罷免3Q陳柏惟的領銜人楊文元認為...

影／罷免林俊憲、王定宇完成補件 謝龍介：若無黑手一階會過關

台南地檢署查立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等案，檢調今搜索國民黨南市黨部，並傳訊莊等5人到案說明。市黨部...

影／檢調搜索國民黨南市黨部 林俊憲：造假作弊絕對追究到底

台南檢調單位今天針對國民黨台南市黨部進行搜查，調查國民黨發起的罷免連署案中，疑似出現大量偽造簽名的情況。立委林俊憲表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。