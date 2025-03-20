幕後／民進黨新北宣講拚萬人造勢 消耗動員黨內有異音
藍綠白政策宣講近日將在新北板橋區尬場，三黨大車拚。藍、白陣營分別選在板橋介壽公園、板橋車站前馬路開講，預估2、3000人就滿場，民進黨預計下周日在板橋第二運動場拚場，恐怕要上萬人才會「好看」，也讓黨內有異音，反對大規模動員消耗能量，「公民需要的是連署書，不是手板與圖卡。」
民進黨中央在覆議案後，從3月15日起啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，30日在板橋第二運動場成壓軸，場地選擇上，也引來黨內雜音，憂心疲勞動員及過度消耗。知情人士說，該場宣講至少要動員8700人，「聽到都嚇到」，且黨中央沒有任何補助，連便當都沒有，如此大規模的動員，勢必很消耗能量。
民進黨新北市議員議員林秉宥也質疑，政黨下鄉座談，應與罷團相呼應，或深入基層，不應淪為造勢場合。林說，民調顯示，有逾5成的民眾對現況不滿，以縣市為單位的宣講覆蓋率有限，既然資源有限，清楚的目標是關鍵，「場次、人數多寡，不該流於意氣之爭」，認為公民現在需要的是連署書，不是手板與圖卡。
黨內人士認為，這次黨中央宣講動員依照大選模式，從遠至近分配動員人數多寡，鄰近板橋多數沒有罷免案，卻是鄰近選區的動員500人、較遠選區動員200人不合理，且宣講應為罷免加溫，結果動員近萬人都沒有收到連署書有何意義？
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