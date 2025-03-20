自稱顏寬恒表弟高舉罷免牌 顏辦：家族查無此人

民進黨台中市議會今天宣布「民主連署站」啟航。代表中2選區罷團、自稱是國民黨立委顏寬恒表弟的林宣宏強調，罷免不是針對顏寬恒，是要下架國民黨。顏寬恒辦公室表示，家族查無此人。

民進黨中央黨部宣布，全國各縣市黨部與黨公職服務處轉為民主連署站。民進黨台中市議會黨團今天與台中、彰化、雲林等8個罷團共同召開記者會，宣布「民主連署站」啟航，黨團總召王立任表示，會監督台中市政府，呼籲勿「行政干預」。

台中有6名國民黨立委進入第二階段，出席的罷團代表有，中2解顏（顏寬恒）、中3拒瓔（楊瓊瓔）、中4廢翔（廖偉翔）、中5斷健（黃健豪）、中6敲羅（羅廷瑋）、中8擊臣（江啟臣），以及彰化縣第3選區缺衣（謝衣鳯）、雲林縣第1選區拔釘（丁學忠）等，罷團們宣示合作推進罷免藍委行動。

其中，代表中2選區罷團出席的林宣宏舉著「寬恒表弟罷寬恒」標語牌，特別吸睛。林宣宏表示，他的外婆是大甲鎮瀾宮董事長顏清標的姑姑，自己和顏寬恒同輩，強調此次罷免不是針對顏寬恒，而是要下架親共的國民黨，中2選區選民結構特殊，不能打個人仇恨戰。

對此，顏寬恒辦公室回應，林先生稱外婆是顏清標的姑姑，經探詢相關親戚，無人知道這名林先生，遑論他自稱收到家族的警告。建議如要配合民進黨演出就不要攀親引戚，要罷免顏寬恒還要用顏寬恒親戚的名義宣傳、增加知名度，實在漏氣。

顏寬恒辦公室指出，林先生稱討厭的不是顏寬恒，是要下架親共的國民黨，再次證明民進黨發起的大罷免，根本是無的放矢，沒有適不適任，只有是不是自己人的問題。